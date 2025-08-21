鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-21 19:48

美國與歐盟周四 (21 日) 公布雙方貿易協議的細節，內容涵蓋汽車、藥品、半導體與能源等多項領域，將把歐洲輸美商品的關稅降至 15%，同時要求歐盟承諾大規模投資與採購美國能源及軍事設備。美國總統川普早在上月底框架協議達成時，就曾形容這是「史上最大貿易協議」，並強調將對汽車產業帶來重大利多。

美歐貿易協議細節曝光！涵蓋汽車、藥品、半導體與能源(圖：REUTERS/TPG)

汽車關稅降至 15% 德國汽車業承壓

協議明定，美國將把歐洲汽車及零組件的進口關稅降至 15%，低於此前的 27.5%，也遠低於川普過去揚言的 30% 或更高水準。該優惠關稅將在歐盟正式提出立法、削減工業品關稅後立即生效，最早可能在數週內落地。

歐盟和美國同時承諾互相承認汽車標準。此舉受到德國汽車業高度關注，因德國 2024 年對美出口汽車及零件規模達 349 億美元。德國汽車工業協會 (VDA) 警告，即便是 15% 的關稅仍將使企業每年承擔數十億美元成本，對正處於電動化轉型期的車廠帶來壓力。

藥品與半導體關稅封頂 美國藥價政策生效

除汽車外，美國也承諾對歐洲藥品、半導體及木材等商品設定 15% 的上限關稅。根據協議，自 9 月 1 日起，美國僅對歐洲的學名藥 (Generic Pharmaceuticals) 適用最惠國 (MFN) 藥價政策，將價格與其他已開發國家水準掛鉤，以降低美國藥價。

川普政府今年稍早曾對藥品展開「232 條款」調查，並威脅對歐洲藥品課徵高達 250% 的關稅，甚至向跨國藥廠下最後通牒，要求降低美國藥價。新協議使這些威脅暫告平息。此外，川普過去也曾威脅對歐洲半導體課徵高達 100% 的關稅，如今新協議將相關稅率封頂至 15%，大幅低於原先威脅水準。

能源與軍購承諾 總規模逾 1.3 兆美元

歐盟在協議中承諾，至 2028 年前將投資至少 6,000 億美元於美國，並採購價值 7,500 億美元的美國能源，包括液化天然氣、石油與核能產品。歐盟同時承諾「大幅」增加自美國的軍事與國防設備採購，並計畫至少採購 400 億美元的美國人工智慧晶片。

協議文件也指出，歐盟將提供美國海鮮與非敏感農產品的優惠市場准入，包括堅果類、乳製品、新鮮與加工蔬果、加工食品、種子、大豆油，以及豬肉和野牛肉。

這些龐大金額的投資與採購，正是川普所謂「史上最大交易」的具體體現。

數位與碳規範談判持續 酒類未納入減稅

儘管協議在關稅與能源部分有重大進展，但雙方在數位服務與碳關稅議題上仍留有討論空間。聲明指出，歐盟將不再推動「網路使用費」等被美方視為「不合理的數位貿易壁壘」，並承諾在碳邊境稅與企業永續規範上提供更多「彈性」，避免對跨大西洋貿易造成過度限制。其中可能包括放寬中小企業的遵循要求，以降低合規負擔。