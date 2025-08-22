Fed官員放鷹！美債殖利率應聲上揚 9月降息機率掉到約七成
鉅亨網編譯段智恆
美國公債價格周四 (21 日) 走跌，結束連續兩天的漲勢，因投資人調整對聯準會 (Fed)9 月降息的押注，並在全球央行官員齊聚懷俄明州傑克森霍爾(Jackson Hole) 前保持觀望。(美國公債價格與殖利率走勢相反)
10 年期公債殖利率上升 4 個基點至 4.33%，2 年期殖利率則升至 3.79%，反映市場對貨幣政策走向的敏感反應。當天的拋售壓力在克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 表態後加劇。她指出，如果現在開會，她不會支持降息，因為通膨仍然過高。
利率互換顯示，市場對 9 月降息 1 碼 (25 個機點) 的機率預估約 70%，低於一周前的逾 90%。部分投資人甚至曾押注 Fed 可能大動作降息 2 碼(50 個基點)，但不少分析師認為缺乏合理依據。
根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在 9 月降息 1 碼的機率為 73.5%，維持利率不變機率為 26.5%。
市場焦點轉向 Fed 主席鮑爾將於周五 (22 日) 發表的重量級演說。Robeco 多重資產策略主管 Colin Graham 表示：「鮑爾可能仍會釋放降息訊號，但語氣會偏鷹派。我們認為市場對降息機率的定價過於樂觀。」
經濟數據方面，最新初領失業金人數高於預期，顯示勞動市場有放緩跡象。不過另一份報告則指出，美國製造業活動以逾三年來最快速度擴張，加深市場對需求韌性與通膨壓力的判斷。同日進行的 80 億美元、30 年期抗通膨公債 (TIPS) 標售，得標殖利率為 2.65%。
投資人將在 9 月 17 日決策會議前持續追蹤就業與通膨數據，但鮑爾的發言可能成為關鍵催化劑，左右市場對降息的信心。施羅德固定收益策略師 James Bilson 表示：「美國勞動市場狀況不僅是 Fed 密切關注的焦點，也是全球金融市場的重要指標。我們不認為 9 月有理由降息 2 碼，但的確存在比原先更快降息的空間。」
今年的傑克森霍爾研討會，將是鮑爾以 Fed 主席身分最後一次參加，因其任期將於明年屆滿。外界預期他將維持「謹慎降息」的立場，即便這樣的態度屢遭川普抨擊。Mediolanum International Funds 固定收益主管 Daniel Loughney 指出：「目前鮑爾似乎處於防禦姿態，因為川普的攻擊，但這週若語氣偏鷹，可能會引發市場波動。」
他補充說，會後市場注意力很快將轉向鮑爾的可能接班人，以及未來更大幅度降息的空間。他個人看好美國短天期公債的表現優於歐洲同業。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉主要指數開低 沃爾瑪財報拖累大盤、市場靜待Fed訊號
- 美歐貿易協議細節曝光！涵蓋汽車、藥品、半導體與能源
- 美8月PMI強彈卻推升通膨 Fed下月降息夢再受阻
- 標普維持美國AA+信評不降 但點名財政是「最大隱憂」
下一篇