鮑爾告別賭局：打通膨還是救就業？ 紐時剖析聯準會兩難

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-22 02:56

‌



據《紐約時報》周四 (21 日) 報導，聯準會主席鮑爾面臨高風險平衡難題，需在就業市場降溫與通膨回升間做出選擇。

聯準會主席鮑爾周五將在傑克森霍爾年會發表卸任前最後一次演講。(圖:Reuters/TPG)

目前，通膨仍高於聯準會預期且再度上升，企業正在應對川普的全球關稅政策。與此同時，勞動市場也顯得愈來愈脆弱，今年夏季的職缺成長幾乎停滯。

政策兩難處境

如果聯準會更重視通膨回升威脅，在下月會議維持利率不變，可能提高經濟衰退機率。若選擇重啟今年以來暫停的降息來支撐就業市場，通膨可能更容易卡在央行 2% 目標之上。

周五，鮑爾將在卸任前發表最後一次的傑克森霍爾年會演講，過去 7 年來，他的發言一直是這場三天會議的最大看點。

自鮑爾 7 月底最後一次公開露面以來，對就業市場的憂慮開始蓋過通膨疑慮，9 月降息預期大幅上升。白宮對聯準會大幅降息的施壓也在加強。

2021 年教訓猶在

在通膨仍在上升時選擇降息確實冒險，但這不是鮑爾任內的首次政策賭局。最慘痛的一次發生在 2021 年，當時聯準會判斷疫情推升的通膨只是「暫時現象」。

這項預測徹底失準。通膨隨後飆升至 40 年高點，迫使聯準會大幅升息並長期維持高利率水準。雖然成功將通膨壓制回 2% 附近，但川普的關稅政策如今又帶來新的價格壓力。

前印度央行總裁 Raghuram Rajan 回顧這段歷史表示：「事後看來確實是個錯誤。聯準會原本希望強化政策工具的效果，但不幸在經濟情勢劇變的關鍵時刻採取了這項措施。」

未來政策框架調整

聯準會已經釋出訊號，準備回到比較傳統的通膨控制做法，不再追求長期平均 2% 的目標，也會修改過去那種「主要擔心失業率太高」的政策表態。鮑爾周五的演說可能會透露聯準會未來怎麼跟市場溝通政策的新方式。

值得注意的是，D.E. Shaw Group 經濟研究主管 Kris Dawsey 提出警告，勞動市場可能面臨突然崩塌的風險，就像表面看起來還穩定，但一旦企業開始大量裁員，整個就業情況可能急速惡化。

前克里夫蘭聯邦準備銀行總裁 Loretta Mester 認為，如果下個月就業數據依然疲軟，9 月降息的理由就更充分了。她建議連主會可以把降息當作「保險措施」，預防就業市場真的出現大問題。