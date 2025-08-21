鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-21 23:31

美國 8 月製造業活動意外強勁反彈，擺脫上月的萎縮狀態並推升綜合採購經理人指數 (PMI) 至今年以來新高。這波反彈顯示需求強勁、就業增加，但同時也伴隨關稅推動的成本壓力，市場擔憂通膨再度升溫，可能會讓聯準會 (Fed) 貨幣政策更傾向「維持鷹派」。

美8月PMI強彈卻推升通膨 Fed下月降息夢再受阻

製造業 PMI 創 3 年新高 需求與就業同步升溫

標普全球 (S&P Global) 周四 (21 日) 公布的 8 月美國製造業 PMI 初值自 7 月的 49.8 大幅躍升至 53.3，不僅終止連續萎縮頹勢，更創下自 2022 年 5 月以來最高水準，遠超市場預期的 49.7。這意味美國工廠業務條件重新進入擴張區間，並且改善幅度罕見。

美 8 月製造業 PMI 創 3 年新高，需求與就業同步升溫。

新訂單指數觸及 2024 年 2 月以來高點，帶動工廠產出與積壓訂單攀升至 2022 年中以來最強水準。企業因此加快招聘，製造業就業增幅為 2022 年 3 月以來最佳，而服務業的用工需求也在增加。標普調查顯示，整體就業指數升至 52.8，為今年 1 月以來最高。

8 月綜合 PMI(涵蓋製造與服務業) 初值也上升至 55.4，創今年高點，反映美國經濟第三季開局強勁。標普全球首席經濟學家 威廉森 (Chris Williamson) 表示，數據與美國經濟在下半年以折合年率 2.5% 的速度擴張相符，高於上半年平均的 1.3%。

不過，服務業 PMI 小幅回落至 55.4(7 月為 55.7)，但仍顯示出健康的擴張態勢，且銷售增速創下今年以來最快紀錄。

關稅推升成本與售價 通膨壓力達 3 年高點

報告同時揭露隱憂：關稅影響正快速推高企業成本。8 月商業活動調查顯示，製造與服務業支付的投入價格指數升至 62.3，為三個月高點；企業普遍將進口關稅列為成本上升的主因。

企業售價指數升至 59.3，創三年新高，顯示越來越多公司將關稅成本轉嫁給消費者。服務業的售價增幅甚至達疫情後新高，製造業雖略微降溫，但仍處於近三年來的高位。威廉森警告：「企業的定價能力因需求上升而提高，結果是關稅相關的成本上漲已更大規模地轉嫁給消費者，這意味著通膨壓力處於三年來最高點。」

此外，庫存水準顯著攀升。製造業成品庫存達到自 2007 年有紀錄以來最高，部分企業因擔憂供應鏈不確定性與進一步漲價，提前囤貨。

市場觀察人士指出，這份 PMI 報告對 Fed 政策形成挑戰。雖然利率市場目前預期 9 月降息機率高達八成，但數據顯示需求強勁、價格上行，可能使決策者傾向延後降息，甚至保持鷹派立場。