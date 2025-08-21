鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-21 21:43

美股主要指數周四 (21 日) 開低，投資人謹慎觀望本周在傑克森霍爾登場的聯準會 (Fed) 年會，等待主席鮑爾最新利率訊號。美股主要指數持續承壓，標普 500 連跌五日，道瓊下挫逾 200 點，科技股續弱；零售巨頭沃爾瑪財報雖調高全年展望，但獲利低於預期，股價走低，也加深市場悲觀情緒。

〈美股早盤〉主要指數開低 沃爾瑪財報拖累大盤、市場靜待Fed訊號

截稿前，道瓊工業指數跌近 260 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌逾 50 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.3%。

美股期貨周四續挫，科技股持續承壓，投資人於傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會前保持觀望氣氛，市場情緒趨於謹慎。

標普 500 指數期貨下跌 0.3%，那斯達克 100 指數期貨同樣回落 0.3%，該指數過去兩日累計跌幅已達 2%。沃爾瑪 (Walmart) 在公布三年來罕見的獲利不如預期後，盤前股價大跌逾 3%。此外，被稱為「美股七雄」(Magnificent Seven) 的科技巨擘全數下挫。

美債殖利率盤中一度回落，因最新數據顯示，截至 8 月 16 日當周的初領失業金人數高於市場預期。美元則變動不大。

投資人近來對大型科技股的漲勢有所疑慮，擔心自 4 月以來的強勁反彈走得太快。隨著傑克森霍爾年會展開，市場正靜待聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (22 日) 的談話，以尋求利率政策的進一步指引。當日美股走勢還將受到採購經理人指數(PMI)、初領失業金以及房屋銷售等數據的影響。

歐元區方面，標普全球編製的綜合採購經理人指數顯示，製造業結束三年衰退，推升整體經濟活動至 15 個月來最快增速。

Cité Gestion 投資策略主管 John Plassard 表示：「我們現在看到的其實就是獲利了結，以及在鮑爾演說前的自然避險行為。」不過他強調：「這並不代表科技股的結束，更不是人工智慧 (AI) 概念股的終點。」

目前利率掉期市場顯示，投資人預期 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率約為 80%，並押注未來一年至少還有三次降息。但部分策略師警告，市場對降息的速度與幅度可能過於樂觀。摩根大通資產管理歐非中東區首席策略師 Karen Ward 就指出：「只要通膨出現些微黏性，或勞動市場數據顯示並未快速惡化，市場可能就會改變看法。」

堪薩斯聯準銀行總裁施密德 (Jeff Schmid) 受訪時則表示，他認為目前通膨風險略高於勞動市場風險，但現行貨幣政策已處於適當水準。他說：「當你越接近實現雙重使命的最佳狀態時，決策反而更困難，因為每一點利率調整都需要更細緻的判斷。」

地緣政治方面，美國副總統范斯 (JD Vance) 表示，華府正在推動俄烏和平談判，焦點包括烏克蘭安全保障及俄方聲稱要控制的領土，其中甚至涵蓋俄軍目前尚未占領的地區。能源市場方面，布蘭特原油價格上漲 0.6%，至每桶約 67.20 美元。

《彭博》策略師 Simon White 則警告，美股估值的綜合指標已創新高，顯示長期報酬可能不佳。他指出，估值雖不是短期的市場時機指標，但卻能反映潛在回檔幅度，「而在其他市場見頂的跡象已浮現的情況下，現在幾乎沒有理由可以掉以輕心。」

截至台北時間周四（21 日）21 時許：

道瓊工業指數下跌 211.03 點或 0.47%，暫報 44,727.28 點

那斯達克綜合指數下跌 76.28 點或 0.36%，暫報 21,096.58 點

標普 500 指數下跌 22.26 點或 0.35%，暫報 6,373.52 點

費半下跌 21.75 點或 0.39%，暫報 5,609.07 點

台積電 ADR 上漲 0.04% 至每股 228.84 美元

10 年期美債殖利率升至 4.318%

紐約輕原油上漲 0.06% 至每桶 62.75 美元

布蘭特原油上漲 0.19% 至每桶 66.97 美元

黃金下跌 0.04% 至每盎司 3,387.00 美元

美元指數升至 98.23

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤股價上漲 0.54%，至每股 226.83 美元

根據外媒報導，美國波音公司正朝與中國敲定一筆多達 500 架飛機的大單邁進，若能落實，不僅將終結自總統川普 2017 年訪中以來的銷售荒，也有望成為美中貿易協議的核心成果。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價下跌 4.04%，至每股 98.43 美元

美國零售巨擘沃爾瑪 (Walmart) 周四美股盤前公布 2026 會計年度第二季 (截至 7/31) 財報，該季營收超出市場預期，但每股獲利卻罕見低於分析師預估，導致股價在盤前下跌逾 2%。不過，該公司同時上調全年營收與獲利展望，並強調電商與高收入族群消費力道持續支撐銷售，凸顯其在零售市場的抗壓韌性。

達美航空 (DAL-US) 早盤股價下跌 1.22%，至每股 58.33 美元

美國達美航空一架波音 737 客機 20 日在飛行途中被發現左翼部件脱離機翼。據美媒報導，這架飛機是從奧蘭多起飛，機上有 62 名乘客和 6 名機組人員。乘客們説，他們在飛行過程中注意到機翼上有部件脱離機翼。飛機最終在原定目的地得克薩斯州奧斯汀安全降落，目前沒有人員傷亡報告。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 23.5 萬，預期 22.6 萬，前值 22.4 萬

美國上周續領失業金人數報 197.2 萬，預期 196 萬，前值 194.2 萬

美國 8 月製造業 PMI 初值預期 49.5，前值 49.8

美國 8 月服務業 PMI 初值預期 54.2，前值 55.7

美國 8 月綜合 PMI 初值前值 55.1

華爾街分析：

高盛集團的交易部門表示，若以史為鑑，近期漲勢強勁的動量股的大幅下挫可能正提供一次逢低買進的機會。交易員指出，高盛 High Beta 一籃子動量股票先前在出現類似跌幅後的反彈表現，加上當前的技術面走勢，為其觀點提供支持。