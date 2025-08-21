鉅亨網編譯段智恆 2025-08-21 22:10

根據《華爾街日報》(WSJ)報導，Meta Platforms(META-US)在短短數月內挖角超過 50 位人工智慧 (AI) 研究員與工程師後，近日已宣布凍結其 AI 部門的招聘，並禁止現有員工在部門內部轉調。這項措施自上周起生效，與同時展開的組織重整同步進行，但並未明確告知凍結期限。

祖克柏砸重金挖角後喊停！Meta AI部門突然凍結招募 投資人憂「燒錢換夢」(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，若有特殊外部招募需求，必須獲得公司 AI 長 Alexandr Wang 的批准。Meta 發言人則將此舉形容為「基本的組織規劃」，旨在為新成立的超級智能研究計畫打造穩固架構，並配合年度預算編列。

四大團隊重整 聚焦「超級智慧」

此次重組將 Meta 的 AI 部門劃分為四個團隊：一是專攻超級智慧的 TBD Lab，安置多數新招募的菁英；二是負責 AI 產品；三是 AI 基礎設施；四是以長期研究為主的 Fundamental AI Research(FAIR)，該團隊大致未受重組影響。四大團隊合稱 Meta Superintelligence Labs，呼應執行長祖克柏近來強調打造能在認知任務上超越人類的電腦系統。

重組中，一度負責大型語言模型 Llama 的「AGI Foundations」團隊遭解散，原因是最新版本 Llama 推出後表現未達預期，引發公司內部批評。據悉，在 8 月 15 日股票歸屬日當天，至少有三名成員在內部發文表示將離職。

Llama 失利後，祖克柏開始親自下場挖角，包括透過電子郵件與 WhatsApp 聯繫 OpenAI、Google DeepMind 等實驗室研究員，開出總薪酬動輒達 1 億美元的條件。對於 Thinking Machines Lab 聯合創辦人 Andrew Tulloch 的邀約，更被推測價值可能高達 15 億美元，但最終遭婉拒。

為鞏固 AI 版圖，祖克柏以 140 億美元入股 Scale AI，並延攬該公司聯合創辦人 Alexandr Wang 出任 AI 長，同時邀請 GitHub 前執行長 Nat Friedman 及 Safe Superintelligence 聯合創辦人 Daniel Gross 加入。據統計，截至 8 月中，Meta 已從 OpenAI 挖角逾 20 人，Google 13 人，蘋果 (AAPL-US) 與馬斯克的 xAI 各 3 人，Anthropic 2 人，總數超過 50 位。

投資人憂「燒錢換夢」