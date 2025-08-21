美上周初領失業金人數升至6月來最高 就業市場放緩疑慮加劇

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-08-21 21:06

根據美國勞工部 (DOL) 周四 (21 日) 公布數據，美國初次申請失業救濟金人數大增，創約 3 個月來最大增幅，續領失業金人數則攀升至近 3 年最高水準，顯示就業市場正在疲軟。

數據顯示，失業者人數越來越多也愈來愈難找到新工作。(圖:Shutterstock)

上周初請失業金人數大幅增加 1.1 萬人，達到 23.5 萬是 6 月 20 日以來的最高水準。(圖：ZeroHedge)

截至 8 月 16 日當周，經季節性調整後美國初領失業金人數報 23.5 萬人，高於市場預期的 22.6 萬人，較前周增加 1.1 萬人，4 周移動平均值報 22.625 萬人。

截至 8 月 9 日當周，經季節性調整後美國續領失業金人數報 197.2 萬人，高於市場預期的 196 萬，較前周增加 3 萬人，創下 2021 年 11 月以來最高水準。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

就業市場呈現低裁員和溫和招聘的分化格局，企業正努力適應美國總統川普的貿易保護政策，該政策已將美國平均進口關稅推升至一個世紀來最高水準。

政府 8 月初報告顯示，過去 3 個月職缺成長緩慢，第二季美國國內需求成長為 2022 年第四季以來最慢。

續領人數的升高與消費者認為工作難找的看法日增相符。