高市早苗當選自民黨總裁　有望成為日本首位女性首相 日本爆「高市」交易熱潮，日股後市不容小覷！ 009812有看頭

鉅亨網新聞中心 2025-10-13 13:42

圖:shutterstock

日本自民黨總裁選舉於 10 月 4 日落幕，前經濟安全保障擔當大臣高市早苗勝出，預料將成為日本首位女性首相。高市在五位候選人中以最寬鬆的財政與貨幣政策立場受到市場矚目，被視為「安倍經濟學」的延續者，其勝選引發市場強烈反應，形成所謂的「高市交易」。受此激勵，日經 225 指數周一 (6 日) 大漲 4.75%，收於 47,944 點；東證指數亦上揚 3.1%，達 3,226 點，雙雙創下歷史新高。日圓兌美元匯率則貶破 150 大關，顯示市場對未來政策走向已有明確預期。在選舉過程中，高市於第一輪投票中獲得黨員與黨友逾 40% 支持，雖在國會議員票中排名第三，落後於小泉進次郎與林芳正，但在第二輪決選中成功逆轉勝出。據悉，前首相麻生太郎在決選階段轉而支持高市，被視為其勝選的關鍵推手之一。市場預測，麻生派人士、現任自民黨總務會長鈴木俊一，可能在新內閣中出任幹事長。根據野村資產管理最新報告，高市與國民民主黨合作可強化其積極財政與金融寬鬆路線，並推動國民民主黨主當的提高所得稅扣除額、物價連動型稅制、廢除汽油暫定稅率等政策。小泉與日本維新會合作則有助推動規制改革，以及維新會主張的副首都構想、社保制度改革、教育無償化等。林芳正若與立憲民主黨合作，將強化財政健全化與日銀獨立性，並促成立憲民主黨所主張的附加給付型稅額扣除、法人稅制檢討、富人加強課稅等政策實現。

野村投信投資策略部副總經理張繼文針對高市在就任後首場記者會中所提出的三大政策方向，包含通膨、貨幣、財政，做進一步分析：

1. 通膨措施應對

高市表示，支援虧損中小企業及農林水產業為當務之急，將擴大地方政府補助金，並考慮調升醫療與長照費用。她主張廢除汽柴油現行稅率，並動用國安基金結餘 8,000 億日圓發放補貼。對於財源，她要求黨內政策調查會檢討，並未排除下調消費稅的可能性。

2. 貨幣政策理念

3. 財政擴張政策

高市是唯一表態可考慮發行赤字國債的候選人，雖語調較過去溫和，但仍傾向擴張性財政政策。她支持提高所得稅起徵點，並指出此舉「必須儘快執行」。根據國民民主黨估算，若將基本與薪資扣除額提高至 178 萬日圓，將使稅收減少約 7.6 兆日圓。

009812 野村日本東證 ETF 基金經理人張怡琳分析表示，市場普遍看好日本股市長線表現，對台灣投資人而言，透過「連結式 ETF」參與日股市場成為便捷選項，便是透過「連結式 ETF」。所謂連結式 ETF（Feeder ETF），是由台灣投信發行，但其資產大部分配置於海外 ETF，讓投資人能以台股市場的便利性，布局標的兼顧全球配置與在地交易優勢。例如， 009812 所連結的「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託（代碼 1306.JP）」由日本野村資產管理發行，該 ETF 為日本第一 *、亞洲最大 ETF*，規模超過 26 兆日圓 *，能夠完全覆蓋東證指數的所有成分股前 95% 以上的企業，由於具備高度日股市場的代表性，被譽為「日本國民 ETF」，涵蓋逾 1,680 檔成分股，產業多元、結構均衡，龐大資產規模與流動性，能降低持股集中風險。前十大成分股包含豐田、索尼、三菱 UFJ 金融、任天堂等企業，兼具傳統製造、金融核心與新經濟題材，展現日本企業全球競爭力。隨著政局穩定、政策正常化與經濟復甦，日股有望維持多頭動能，贏來中長線契機。009812 野村日本東證 ETF，讓台灣投資人能在本地市場直接參與日本全市場表現，把握日股長線成長動能及投資韌性。

常見國內、境內 ETF 種類及架構

資料來源：野村投信整理，資料日期：2025/10

東證指數前十大成分股

資料來源：彭博，野村投信整理，2025/9/30

提醒投資人，投資應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險，投資人應謹慎留意，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，且通常需要長期持有才能發揮投資效益。

* 資料來源：NAM Tokyo，野村投信整理，2025/9。本基金投資者是購買野村投信發行之「野村日本東證 ETF 基金」，而非直接投資於東京證交所掛牌之連結標的基金 1306.JP

