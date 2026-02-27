鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-27 12:00

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 財報超出預期，股價卻重挫，據《Quartz》報導，在分析師看來，整體立場仍偏正面，儘管理由不同，但結論相似：需求仍強勁、商業模式依然成立，且輝達仍是 AI 基礎建設投資周期最大受益者。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 分析師 David O’Connor 維持優於大盤評級，並將目標價上調至 270 美元。他認為財報「整體正面」，但股權薪酬調整與一次性影響「略微削弱了亮眼財季的邊際效果」。在當前環境下，「亮眼」仍需附帶註腳。

William Blair 將財報視為營運層面的證據，證明投資周期仍在延續。該機構指出，輝達交出「強勁收尾」，這項結果「大致確認了我們的看法：公司仍是 AI 投資循環的主要受益者」。

Wedbush 則一如往常地極度樂觀，其報告標題甚至寫道：「輝達繳出精采財季 / 展望，就像看喬丹 (Michael Jordan) 在公牛隊打球。」分析師 Dan Ives 表示，「坦白說，這季財報、展望與會議，給了科技投資人所有期待的一切。」他並反駁泡沫論，「任何認為這是 AI 泡沫的人，都忽視了投入資料中心、GPU、應用與基礎建設的真實資本支出。」

The Motley Fool 資深分析師 Asit Sharma 指出，輝達財報另一關鍵訊號是網路事業的擴張，年化營收約 110 億美元、年增 3.5 倍，顯示企業正更深度採用輝達整體解決方案，強化黏著度。

Sharma 表示，輝達的整體堆疊 (網路、機櫃系統、CPU 與 GPU 整合、CUDA 生態) 正在轉變為「總持有成本」優勢，而非僅是效能優勢。他也引用輝達常用語言，如「每瓦效能更高」與「每 Token 成本更低」，讓市場將資本支出視為理性投資，而非魯莽擴張。

Investing.com 資深分析師 Thomas Monteiro 也指出，輝達的優勢來自整合能力——晶片、NVLink、網路與整體系統共同構成更強大平台，而「約 75% 的毛利率」仍是多頭論述中最重要指標。當投資人擔憂產品商品化時，毛利率便成為真相檢驗器。

分析師與公司也策略的將討論焦點轉向「推論」，因為這最能將算力需求與商業價值直接連結，也是大型雲端業者最容易證明自己正在打造營收引擎，而非單純建造昂貴基礎設施的領域。d-Matrix 執行長 Sid Sheth 表示，「輝達財報會議最重要的訊息是『推論等同營收』，顯示產業重心正從模型訓練轉向實際運行。」

在 2026 年，「分析師持續看多」已不只是稱讚一季財報，而是在捍衛整個 AI 生態系論述：支出依然龐大、支出仍有必要，而輝達仍位於這一切的核心。