監管鬆綁、FED有望降息雙利多 金融債前景吸睛
鉅亨研報
聯準會主席鮑爾在全球央行年會演說釋放鴿派訊息，市場對於聯準會下週降息抱持高度期待，債券明顯受到投資人青睞，統計顯示，截至 8 月 28 日止，單週淨流入全體債券型基金之金額為 197 億美元，其中 125 億美元淨流入投資級債券基金 (資料來源：EPFR, BofA Global Research)。在投資級債券中，金融債兼具監管鬆綁以及降息利多，加上優於一般投資級公司債的殖利率，投資吸引力更佳，適合做為資產組合中的核心資產。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，金融債除了受惠於聯準會可望即將降息的利多，美國監管鬆綁等政策面的利多亦可望提升金融債的吸引力。美國聯準會在今年 6 月將「聲譽風險」從銀行監管評估體系中移除，確立了監管方面的創新與包容導向，隨後 7 月獲正式簽署的「天才法案」對穩定幣與數位資產應用訂定明確規範。法案與監管條件備齊，讓銀行業得以安心擁抱區塊鏈技術，透過穩定幣實現服務現代化並強化競爭力，美國銀行報告亦指出，天才法案帶來的監管透明度，將在一年內推動穩定幣供應激增 250 億至 750 億美元。
張繼文指出，根據聯準會通過提案縮減大型銀行的資本要求規定，現行美國銀行業的超額準備將被動大幅增加，高盛預估，規定鬆綁後美國 5 大銀行及其子公司有合計達 12 兆美元以上的擴表空間。由於金融債因具監管放鬆及創新機會獲得市場青睞，全球市值已突破 5.2 兆美元創下歷史新高，立場傾向放鬆銀行監管的美國總統川普自 1 月就職以來，已購入超過 1 億美元的公司債、州政府債與市政債，其中包括花旗、摩根士丹利、富國銀行等標的。
野村全球金融收益基金 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 經理人林詩孟認為，在聯準會降息機率增加、放鬆金融管制增加美債市場流動性、數位貨幣納入 401K 計畫，且推廣以短期國庫券為準備資產的美元穩定幣，以及市場對優質信用債投資需求增加下，維持加碼次順位金融債券比重，將有望受惠利差存續期縮窄的價格上漲。台灣仍積極於以 15% 為關稅貿易談判目標，注意美國下半年降息可能性，並平衡波動與成本。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2025/01))
