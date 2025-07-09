2025Q3台股展望：短線可能波動 慎選個股並逢低布局
鉅亨研報
美國政策面的高度不確定性造成台股今年上半年的震盪起伏走勢，隨著對等關稅議題逐漸塵埃落定，第三季來自政策面的干擾或可降低，但焦點將放在景氣趨緩以及美元走弱對企業獲利的影響。野村投信認為，2025 年企業盈餘成長因關稅及匯率等因素出現下修，但其中仍不乏亮點，選股變得更加重要，產業面仍是聚焦需求強勁的 AI 相關族群，逢低可持續布局，傳產則以綠能為主。
野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，即使對等關稅暫緩實施，今年起美國的關稅已明顯高於過往，而在 90 天的關稅豁免期間，美國企業大舉進口，使得美國的進口金額激增，出口則維持平緩，在關稅底定後，預估下半年的需求將減少。就基本面來看，主計處下調 2025 年 GDP 成長率至 3.1%，且預估上半年表現明顯優於下半年，台灣上半年的出口大幅成長，主要受到科技產品的帶動，且成長主要來自於美國，均可看出關稅政策的影響。而相較於全球與亞洲電子業 PMI 近期呈現下滑的走勢，台灣的電子業 PMI 仍在 50 榮枯值以上，表現相對出色。
此外，受到關稅與美元走弱的影響，今年台股的企業盈餘成長出現下修的情況，從先前預估整體可達 20% 以上的水準下修至約 15%，由於關稅的影響與美元走勢仍有不確定性，不排除仍有下修的可能；然而，科技股中仍有獲利預估上調的次產業，例如散熱、網通、電源供應器等，這些都與 AI 的成長相關，顯示 AI 的需求相當強勁，這也是第三季乃至於中長期的投資主軸。
姚郁如指出，約兩年前市場開始關注 AI 成長趨勢，從持續建置中的基礎建設到最近較常聽到的 AI Agent、人形機器人等應用層面，軟硬體皆持續推進。就以科技進程不可或缺的半導體為例，根據研調機構 IDC 的預估，2025 年全球半導體產值為 7,798 億美元，年增率 + 15.9%，其中資料中心年成長 33.6%，2026 年繼續成長 15.6%(資料來源: IDC，宏遠投顧，野村投信整理；資料日期: 2025/05)。目前半導體的預估尚未納入關稅戰的影響，關稅戰影響來自幾方面：1) 美國直接課半導體關稅：台灣目前出口到美國半導體比重不高，直接課稅影響有限。透過最終產品間接課稅技術難度太高，難以實施。 2) 關稅直接影響最終消費最後影響到半導體: 目前無法計算，尚待觀察。
至於雲端方面的資本支出則是持續增加，2025 年雲端資本支出預計將增長 38%，CSP 業者加大 AI 伺服器投資的力道，預計 2025 年雲端資本支出總額將達到 3920 億美元。其中，微軟和 Meta 在 2025 年的資本支出意圖仍然強勁。微軟將在 2025 年下半年轉向短期資產（如 CPU/GPU / 網絡設備）的投資。Meta 的 2025 年資本支出增長將由支持生成式 AI 和核心業務的投資驅動，伺服器是最大的增長驅動因素。其他持續受惠於 AI 成長趨勢的還包括散熱 (從氣冷到液冷)、PCB、ABF 載板，以及網通、電網等，亦為可持續關注的族群。此外，社會結構變化將推升人形機器人需求，全球人形機器人市場想像成長空間很大，但在 2028-2029 年之前不易達到百萬數量等級水準。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2025/01))
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