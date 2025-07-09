鉅亨研報 2025-07-09 11:03

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最近不少高股息 ETF 吹起「降息風」，此時，不跟風的 ETF 人氣飆增。富蘭克林華美投信旗下三檔 ETF 將於 7 月除息，其中，首次配息的富蘭克林華美 FT 臺灣永續高息（00961），預估配息率逼近 15%，創下 6 月以來除息的 ETF 年化配息率最高紀錄；因參與配息最後買進日就在 7 月 15 日，公告配息日隔天成交量暴增 8.6 倍。

00961首配年化近15%奪冠！富蘭克林華美7月三檔ETF齊發息(圖:shutterstock)

觀察台灣 ETF 市場，台股 7 月除息 ETF 市場熱度不減，高股息 ETF 依舊為投資人目光焦點。在 7 月除息的高股息 ETF 中，除富蘭克林華美 FT 臺灣永續高息（00961）預估年化配息率近 15% 居冠外，還有老牌的元大高股息（0056）單位配發 0.866 元，年化配息率也約 10%，新秀元大台灣價值高息（00940）約 5.33%，中信成長高股息（00934）則約 5.04%。

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富蘭克林華美 7 月配息的三檔 ETF，包括市值型的 FT 臺灣 Smart（00905）、債券型 FT 投資級債 20+（00982B)，以及首次配息即開出亮眼成績單的高股息型 -- 富蘭克林華美 FT 臺灣永續高息（00961）。FT 臺灣永續高息（00961）已於 7 月 1 日公告將發出 0.115 元配息，若以配息公告日收盤價 9.27 元計算，單次殖利率為 1.24％，年化配息率約為 14.88%，直逼 15%，刷新今年 6 月以來同類型 ETF 的配息紀錄，讓其他同期間除息的高股息 ETF 難望項背。

公告配息隔天 買盤飆增 8.6 倍

FT 臺灣永續高息（00961）首次配息即展現強勁實力，成為市場資金積極布局新亮點，7 月 2 日成交量較前一交易日飆增 8.6 倍之多。理財專家提醒，若想參與 FT 臺灣永續高息（00961）本次除息，必須留意最後上車機會，因除息日為 7 月 16 日，投資人必須在 7 月 15 日前（含）持有這檔 ETF，預計 8 月 8 日可拿到發放的配息。

觀察 FT 臺灣永續高息（00961）的配息能力，除因自去年 10 月掛牌以來累積八個月收益外，其追蹤的 ICE 臺灣 ESG 高息指數的選股邏輯也值得深入探討，以台灣上市上櫃公司為投資範疇，透過嚴謹的多重篩選機制，包含流動性評估、獲利能力分析與 ESG 永續表現等指標，最終精選 30 檔兼具高股息與成長潛力的優質企業。指數每半年進行一次成分股調整，確保投資組合持續符合高品質、高股息與永續發展的標準。

三大支柱穩 配息底氣強

根據永豐金證券的豐雲學堂分析，FT 臺灣永續高息（00961）的的投資策略建立在三大核心支柱，一是以穩定股利率為基礎收益來源，其二是強化成分股的填息能力，確保股息可持續性，三是融入成長動能與掌握市場趨勢，提升長期投資價值。

FT 臺灣永續高息（00961）採用月配息機制，發行價為 10 元，7 月 1 日收盤價 9.27 元，一張不到 1 萬元就能入手，低門檻特別適合小資族建立穩定收益的投資組合。透過結合高股息與 ESG 篩選，有機會提供投資人可觀的現金流回報，並於市場波動時展現高股息 ETF 的抗震能力。