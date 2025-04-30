「關稅帝君」又變臉！如何判斷「進出場點」？ 投資人新選擇，鎖定全台首檔主動式 ETF主動出擊，靈活應變波動
鉅亨研報 2025-04-30 10:25
Fed 官員明確表示數據將促使 FED 6 月降息，激勵美股四大指數 4/24 同步收漲，短線盤勢重點，本周微軟、Meta 等 CSP 財報將公布，關乎 AI、半導體產業下半年展望，川普對等關稅後續，將牽動電子股走勢。台股四月急跌急漲，投資人心態轉趨保守，避險資金轉進高殖利率商品，但 2024 年電子股營運成長強勁，EPS 普遍調升，2025 我們仍看好具優勢的台股，包含融資餘額已減少約三成，外資期貨空單也降至相對低水位，籌碼面情況改善，面對波動劇烈市場，野村投信表示，藉由主動選股策略靈活因應市場變化，操作上也更加仰賴選股，掌握具基本面優勢的個股，在市況未明與波動延續下，投資人可透過主動選股、靈活調整部位台股主動式 ETF 應對，無論是具全球科技產業鏈中的戰略地位 AI 台灣供應鏈或是受益除息旺季的高股息標的，皆有機會脫穎而出。
IMF 下修 2025 年全球 GDP 由 3.3% 至 2.8%，並同步調降美國與歐洲的經濟預測，然而台灣卻逆勢由 2.7% 上修至 2.9%，野村投信全球整合投資方案部主管暨 00980A 野村臺灣智慧優選主動式 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) 經理人游景德研判來自兩大關鍵：
【關鍵一】 AI 需求仍然強勁。這反映在北美四大 CSP 廠商維持 2025 年資本支出未減，輝達宣布攜手 4 台廠在美生產 AI 超級電腦，未來 4 年在美國生產約 5000 億美元的 AI 基礎設施，此將挹注台灣在 AI 與高效運算領域的出貨持續暢旺；
【關鍵二】川普政策反覆無常。關稅不確定性帶來搶出口力道加大，包括車用、手工具、居家、通路貨架、遊戲機等領域台廠，近期陸續接獲美系客戶急單，此外還有傳聞韓系半導體大廠退出部分低階產品線，台灣業者有望承接轉單，這些都反映在台灣第一季出口金額高達 1295.8 億美元 (年增 17.5%)，創下歷史新高。
企業端也繳出亮眼財報表現，台積電 Q1 營收 255 億美元 (年增 35.3%)，達財測高標的 250~258 億美元，並維持全年營收成長 24~26% 的預期不變，其他如廣達、緯穎、緯創等 AI 標的，也繳出 3 月份營收創單月新高的亮眼表現。關稅方面雖然有極高的「不確定性」，但企業基本面與產業趨勢是少數可預期的「確定性」，也成為投資人判斷的重要依據，台股正進入一段關鍵的基本面驗證期，企業獲利持續成長仍是支撐股價反彈的關鍵。
至於牽動全球的關稅大戰，游景德認為，日前川普表態不會解雇聯準會主席鮑爾，並且考慮豁免汽車零件部分關稅，美中貿易僵局可望緩解，其中豁免汽車零件關稅預計對台灣汽車零件業者捎來利多，台灣 AM(售後維修) 車用零組件廠以美國為主要外銷區域，多數廠商的產能集中於台灣，若部分關稅豁免，將有助於降低台灣業者的價格壓力。而隨著川普態度放軟，未來若關稅協商取得進展 (稅率降低、特定商品豁免值得期待)，以目前市場基本已經反映關稅最差情境來看，高機率迎來反彈行情。
整體而言，游景德表示，台股正處於「基本面具支撐、國際風險逐步緩解」的過渡期，加上近期市場大幅回檔，使整體台股股利殖利率往上攀升，可望優於 2024 年的平均殖利率，對長線存股族台股具投資吸引力。建議投資人可把握估值回檔機會，聚焦於具備成長潛力和產能優勢的產業，採取主動式 ETF 布局的策略，靈活調整部位，全面掌握投資機會。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，主動式 ETF 結合 ETF 在交易所上市交易的靈活性和傳統共同基金的專業主動投資策略，讓 ETF 投資人有更多更好的選擇。00980A 野村臺灣智慧優選主動式 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) 最大的優勢在於，投資人除享有野村台股專家質化分析獨家預估，其搭載的 ETF 架構也讓投資人能在盤中隨時買賣，經管費也較為低廉，且 ETF 持股每日全揭露，兼顧專業性、透明度、交易便利性與費率實惠度。野村投信台股投資團隊以長期深耕企業基本面研究著稱，野村投信台股投資團隊實力有目共睹，更是各項基金獎的常勝軍 *，在第一線掌握趨勢脈動、透過勤腳研究結果，找出具投資未來性的標的，挖掘有成長潛力的隱形冠軍企業。00980A「野村臺灣智慧優選主動式 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)」，發行價格為 10 元，預定 5 月 5 日掛牌上市。
主動式 ETF 比照現行被動式 ETF，投資人可透過證交所的「基本市況報導網站」查詢盤中即時淨值，身為第一家發行的野村投信也對主動型 ETF 準備相當充足的基本介紹，幫助投資人了解主動式 ETF。此外，主動式 ETF 盤中即時淨值與收盤後公告之淨值之間可能出現差距，係因盤中即時淨值係根據前一營業日投資組合之市值估算，惟主動式 ETF 基金經理人得於盤中即時調整投資組合，導致當日實際持有部位與前一營業日出現落差。提醒投資人在交易前，應充分了解主動式 ETF 之產品特性與潛在風險，並密切留意 ETF 折溢價狀況，審慎評估市場波動，以避免承受不必要的價差損失。
* 資料來源：野村投信官網歷年得獎記錄 https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/primary/about/reward
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司(2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2025/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金為股票主動式交易所交易基金 (以下簡稱股票主動式 ETF)，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。本基金之績效指標為臺灣證交所編製之「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」，係為基金績效評量之參考。在合理風險下，本基金投資風險包含類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治與經濟變動之風險等。雖投資本基金具有分散各標的風險效果，惟仍具有相當程度的風險，投資人仍應注意所有投資本基金之風險。除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請詳見基金公開說明書。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。ETF 上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站或本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金為股票主動式 ETF，主要投資於國內股票市場，風險較為集中，單一國家投資之風險無法完全消除，投資人應充分了解基金投資特性與風險；本基金適合尋求長期成長性且能承受波動風險之投資人，另本基金將適度分散配置以兼顧追求收益與控制風險，但仍有受到單一市場影響程度較大之可能性，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用時間長短後辦理投資。投資人於基金成立日前 (不含當日) 參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間之基金淨資產價格波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位之申購或買回。
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