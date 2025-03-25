金價破3000元後，再猛的牛也得喘口氣？
鉅亨研報 2025-03-25 14:32
不確定性似乎是 2025 年至今全球市場的基調，也充分反映在金價節節上漲。在你起了金價居高思危的念頭前，讓我們重新審視當初的時空背景是否有改變？
金價達整數關卡，投資難免有心理障礙
金價在 3 月 14 日盤中交易中突破了 3,000 美元 / 盎司，並在 3 月 17 日星期一再次突破這個關卡，引發市場極大的關注。除了價格創 40 年的新高外，過去平均要 1,708 天才能上漲 500 美元，最近這一次只花了 210 天。
圖 1：過去 20 年金價每次突破 500 美元的日期
當然平心而論，金價必須上漲 100% 才能從每盎司 500 美元漲到每盎司 1,000 美元，而金價只需上漲 20% 就能從每盎司 2,500 美元漲到每盎司 3,000 美元。不過我們進一步計算，自 2005 年 12 月首次達到每盎司 500 美元以來，金價已上漲近六倍，相當於年化報酬率為 9.7%，然而同期，標普 500 指數以每年 8.2% 的速度成長。這顯示儘管市場往往提及到黃金波動度高的特性，長期投資黃金，累積漲幅甚至可能超越股市表現。
但在股票的世界裡，通常在整數關卡難免讓投資人出現心理障礙，黃金也不例外，此時投資人應該會想問，金價該不會要回檔了？
此波屢創高的時空背景，如今是否還存在？
我們回顧這一次從 2024 年 8 月以來，黃金上漲的四大原因，並且分析現在這些因素是否已經消除：
1. 利率環境如何？降息循環結束了嗎？
從剛結束的 3 月 19 日聯準會利率決策會議結果，鮑爾放鴿，利率維持不變，目前根據最新利率點狀圖顯示，官員們預估 2025 年仍有降息 2 次的空間，顯示在美國降息的循環尚未結束。
2. 通膨疑慮是否有加劇？
本次的聯準會利率決策會議亦調整了經濟預測，調升 2025 年底的 PCE 通膨預期從去年 12 月預測的 2.5% 上調至 2.7%。聯準會主席鮑爾承認，通膨預期上升的「很大一部分」來自關稅，會後記者會表示聯準會並不急著做出反應，目前仍假設關稅只會對通膨有「暫時性」的影響。
3. 地緣政治風險是否還在？
美國協調烏俄停戰陷入膠著，甚至讓歐陸國家盟友間產生分歧，中東地區緊張局勢也升級。目前地緣政治的風險仍未解除，在此之前，黃金因避險資金的青睞，價格仍具支撐。
4. 美元依然走弱嗎？
「川普 2.0」引發經濟衰退疑慮，金價飆漲的同時美元走軟，3 月以來美元指數暴跌，回到去年川普當選後價位，截至 3 月 21 日，美元指數徘徊在近五個月的低點，這使得以美元計價的黃金對全球買家更具吸引力。
黃金下一步往哪走？投資人該怎麼做？
不可否認的，「再猛的牛也得喘口氣」，鑑於金價最近的走勢，出現一定程度的盤整不足為奇。儘管短期內可能出現波動，但決定金價下一步走勢的最重要因素還是回歸基本面能否長期支撐其走勢。
正如前面所分析，投資需求將繼續受到利率下降通脹上升、地緣政治不確定性、和美元走軟等因素的支撐。因此就長線而言，漲多休息區段都可視為分批加碼的機會。
金礦股補漲機會讓投資黃金基金成為首選
黃金價格 2025 年初至今約漲了 15%，而同期間富時金礦指數（FTSE Gold Mines Index）上漲了逾 34%。雖然短期金礦股來看漲幅驚人，但長期金礦類股漲幅仍落後國際金價，因此儘管金價高點承壓，黃金前景不變有利金礦股落後補漲，仍是現階段投資黃金的好選擇。
相對於穩定的大型公司金礦股，中小型公司更具爆發力，股價容易被市場低估施羅德 (環) 環球黃金基金投資組合投資超過 100 檔金礦股，2/3 資產配置於中小型金礦公司，這些企業具備高成長潛力與優質資產，在落後補漲格局時，更有機會帶來超額報酬。
相關產品：
|類別
|ISIN Code
|基金名稱
|黃金基金
|LU1223082196
|施羅德 (環) 環球黃金基金
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