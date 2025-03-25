德銀調查：美國經濟衰退機率逼近50%

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-25 09:40

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德意志銀行 (Deutsche Bank) 最新調查顯示，美國經濟未來 12 個月內衰退的機率愈來愈逼近 50%，顯示儘管美國失業率仍低、經濟仍保持成長，消費者和企業主卻認為美國前景正面臨與日俱增的風險。

金融市場這幾周以來對前景感到緊張，「新債券天王」岡拉克 (Jefferey Gundlach) 就說，美國經濟衰退的機率介於 50-60%。

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德銀在 3 月 17 至 20 日訪問共 400 名受訪者，做出這份調查。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周決策會議後說，他仍認為整體而言經濟強勁，過去兩年來朝目標取得顯著的進展，儘管如此，Fed 仍把今年國內生產毛額 (GDP) 年增率預估值調降至僅 1.7%，這是排除了 2020 年疫情振興措施之後，自 2011 年迄今最慢的增速。

Fed 上周也把核心通膨預測提高到 2.8%，遠高於央行的 2% 目標，但並未修改 2027 年以前達標的時間表。

通膨升溫、經濟成長趨緩的情況，讓人擔憂 1980 年代的停滯性通膨 (stagflation) 可能捲土重來。目前少有經濟學家認為此事會發生，但這種可能性已經對 Fed 構成挑戰，因其必須在刺激成長和抑制物價當中做出選擇。

摩根士丹利周一說：「最近的股市修正，受到不斷變化的關稅政策帶來的『不確定性衝擊』所影響，投資人擔心這可能演變為經濟放緩，甚至衰退。然而，這個難題的核心在於，美國可能面臨停滯性通膨的風險，也就是經濟成長放緩，而通膨持續高漲。」

巴克萊分析師表示，市場指標顯示經濟只會溫和放緩，該行的預估是今年經濟成長率僅 0.7%，比衰退門檻沒高多少。

安森森管理學院 (UCLA Anderson) 最近首次發出「經濟衰退預警」，引起廣泛關注，主要原因便是川普關稅政策帶來的擔憂。