川普2.0我不怕 投資債券必看兩大關鍵密碼

鉅亨研報 2025-03-24 10:14

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今年來市場飽受川普關稅衝擊，美國降息步伐出現雜音；所幸，聯準會最新會議釋出年底前仍將降息 2 碼訊息，為乍暖還寒的債市稍來春意。專家建議，川普不確定性猶存，投資債券應留意關鍵密碼，一是首選 BBB 投資級公司債，二是長天期，才能進可攻、退可守。

美國總統川普 1 月 20 日上任，雖才兩個月，政策組合拳卻讓人應接不暇，連專家都感嘆彷彿已經上任兩年。一般認為，川普 2.0 將持續為市場帶來波動與衝擊，投資人有必要思考如何調整資產配置策略以降低組合波動。

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理財專家認為，當前市場環境下，將部分資金轉向較低波動的債券市場是值得考慮的選項，特別是具備防禦特性的投資級債券。相較股票市場的高波動特性，投資級債券通常能在市場震盪時期展現較高防禦價值，尤其在地緣政治風險升溫之際，以成熟市場為主的美元計價債券，往往能提供更穩定的投資環境。

面對降息、市場震盪 BBB 投等債表現優異

從歷史經驗來看，BBB 級債券不管是面對降息環境，或是金融市場震盪時刻，表現都相對優異。先就降息環境來看，美國 2019 年首次降息後，BBB 級債券一年期報酬達 17.73%，明顯優於非投資級債券的 3.85%。此外，在市場普遍預期降息的情況下，佈局長天期債券不僅可享有較高的票面利率保護，更有機會透過資本利得增加額外收益。

再看市場震盪時期的表現，根據最新市場數據，不同類型債券中，BBB 級投資等級公司債展現出最佳的風險收益特性，其殖利率達 6.15%，明顯優於長天期美國公債的 4.88%。

對比台灣投資人最有既視感的台股，當 2024 年台股從歷史高點回檔，大跌 18.69% 時，BBB 投資等級公司債卻逆勢上漲 1.99%，充分展現防禦特質。

再比較不同債種的表現，根據 ICE 指數平台歷史數據，2019 年至 2022 年降息期間，BBB 級投資等級債券上漲 7.35%，優於長天期美國公債的 3.78%；即使在 2022 年至 2023 年升息期間，其跌幅 9.54% 也遠低於長天期美債的 21.79%。

兼顧收益與風險 選對工具才是贏家之道

從不同利率環境中，可以看出投資等級公司債的韌性，值得台股、債券投資人面對市場震盪之際，納入投資組合。畢竟，美國公債雖具有最高信用評級，但收益率偏低且對利率變動最敏感，少了投資級債利差的緩衝；非投資等級債券雖提供較高收益，但與股市關聯度高，震盪時期難以發揮防禦功能。投資等級公司債可說是兼顧收益與風險的最佳選擇，特別適合作為市場動盪時期的核心配置。

富蘭克林華美 20 年期以上 BBB 投資級美元公司債 ETF (00982B) 就是因應投資人需求而設計的產品，既可搶搭降息順風車，又可抗波動，同時在嚴控信用風險下，BBB 投資級公司債 6.15% 的殖利率水準提供具吸引力的收益，加上長天期的投資特性，可望成為市場震盪時期的優質防禦性配置工具。