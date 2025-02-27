【野村投信台股操盤人筆記】短期雜音多，專注中長期趨勢的發展並逢低布局

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輝達 GTC 大會將於 3/17 舉行，最大看點在於 Blackwell 300 系列有望首度亮相，其性能較 200 系列顯著提高，使用的零組件性能及數量也都增加（1.5x CPU、1.5x HBM、2x 網通頻），晶圓代工、記憶體、交換器等相關產業可望進一步受惠，另外先前 GB200 出貨不順的狀況，出貨量從原先 8 萬櫃下修至 3 萬櫃左右，但近期已看到供應鏈不順的狀況逐漸好轉，各大機構預估全年出貨量也陸續上修，整體而言最壞的時候已經過去，隨著 B300 系列的推出以及 GB200 陸續出貨，有望為股價跌深的相關 AI 產業帶來反彈契機。 經理人視角：

受到川普關稅議題紛擾以及 DeepSeek 的衝擊，短期台股的空方壓力難有立即性的解方，未來國家間的商業談判將持續影響盤面，大盤高機率以箱型區間走勢為主，不過長期而言市場終將上述利空反映完畢，甚至未來有機會反映潛在利多，包括俄烏廷戰後的重建需求及歐洲通膨可望減緩、各國增加美國貿易採購使關稅議題和平收尾等等，如此一來市場才有望脫離悲觀氣氛，並重新聚焦在基本面表現。2/26 Nvidia 財報展望及 3 月 GTC 大會估計有機會帶來轉機，儘管市場消息滿天飛，但四大 CSP 業者維持全年資本支出金額不變是確定的，AI 基礎建設仍具備強力的支撐，並且非電子產業也有望隨著經濟持續向好帶動需求回溫，2025 年不再是 AI 獨強，估計是各產業百家爭鳴的格局，建議可採取多樣化投資，以 AI 大趨勢為主並可分散佈局至其他投資主題，例如美國消費相關受惠類股。

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