【台股操盤人筆記】龍年擺尾，蛇年資金歸隊挑戰新高

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川普上任短期可預見的是針對各國的關稅調整，基本上市場已經有相當程度的心理準備，從上任後市場反應和股市表現來看，即便未來關稅範圍擴大及台灣，只要影響性陸續確定後，反而有一點利空出盡的味道，投資人不必太過擔心，更多還是會把目光放在美國通膨與企業獲利成長性，此前公布的美國 CPI 和 PPI 數據都還算不錯，降息預期也略有提前，未來若想更多降息，還需看到更多令人放心的通膨數據，目前看來是往好的方向前進，而正在陸續公布的美國 Q4 財報表現也很不錯，將近 8 成企業財報優於預期，帶動 那斯達克 、 費半 上漲，也幫助台股在龍年底擺尾，一口氣站回 23000 點，後續包括輝達、AMD、高通、美光是關注重點，尤其是 AI 的成長力道，攸關科技股的強弱，長假期間若美股沒有出什麼大意外，蛇年本土資金有望全面歸隊，大盤補量再挑戰 24417 新高點。

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