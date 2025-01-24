金蛇年投資人的下一步？ 野村：迎接2025新局，聚焦「這國家」投資底氣強
鉅亨研報 2025-01-24 13:47
2025 年股市開局震盪，截至 1 月 15 日，台灣加權指數收在 22,514.57 點，較去年底 2024 年 12 月 31 日的 23,035.1 點下跌 2.26%。隨著 CES 展的興奮情緒退卻，高位震盪的盤勢讓投資人一時失去方向。在此情況下，投資人該如何進行投資？ 野村投信表示，除了投資台股外，投資人可以考慮布局海外市場，不僅能有效分散單一國家的投資風險，不同國家的股市特性亦各有優勢；如果善加掌握，不僅能多元化投資組合，兼顧降低波動度原則，當市場恢復上漲動能時，即能發揮追漲效率參與到成長之成效，當下檔風險控制好，有利長期投資表現。
00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 基金經理人張怡琳分析表示，以日本股市為例，其長期投資價值近年來逐漸彰顯。代表日本股市的東證指數（TOPIX）已連續兩年實現雙位數漲幅；若以估值層面考量，根據彭博資料，目前東證指數的預估本益比約為 14.6 倍，亦低於台股的 16.3 倍與美股的 21.6 倍。張怡琳進一步指出，投資日股的核心邏輯與台、美股不同，不在於追逐成長股或科技股，而是聚焦在「價值股的復興」。日本過往因企業資本效率運用較低，市場上存在不少「殭屍企業」，導致許多企業的股價淨值比（PBR）甚至低於 1 倍。然而，近年來東京證券交易所（TSE）積極推動改革，旨在提升股票市場活力，要求企業將提升資本效率作為核心管理目標，對於 PBR 低於 1 倍的上市公司更要求提交改善計畫，否則可能面臨下市風險。截至 2024 年 11 月底，主板市場中，89% 的公司已回應東京證券交易所的改進要求，顯示企業對管理與公司治理改進意識已顯著提升。企業提升 PBR 最快的方法是通過股利發放或股票回購，吸引投資者買入，進一步提升估值水平。投資人可關注剛於 1 月 9 日掛牌的 00972 野村日本價值動能高息 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)。該 ETF 追蹤的彭博日本價值動能高息指數是全台首檔強調 PBR 與每股盈餘（EPS）雙動能篩選機制的日股 ETF。從指數前十大成分股觀察，不少公司在過去 12 個月內大幅進行股利發放與股票回購，其平均金額佔市值比率達 4.7%。
在總經方面，日前 (1/14) 日銀 (BOJ) 副總裁冰見野良三表示，在即將舉行的貨幣會議上、將討論是否升息，並表達多數官員對於升息看法偏向正面。日本央行官員普遍表示，除非上任後的川普狠打關稅戰，導致美國經濟疲弱，進而引發日圓升值，日銀升息的時機可能才會延後，而在野國民民主黨主張，日銀應在今年春鬥談判結束前暫緩升息，由於執政的自由民主黨先前在眾議院選舉中失利，日本政府也可能會考慮在野黨立場調整升息步調，否則央行就很有可能在本月 23、24 日所舉行的會議上，將利率從 0.25% 上調。日銀總裁植田和男表示，目前日本的經濟、通膨及薪資狀況以滿足升息條件，只要川普沒有頒布可能影響其升息條件的政策，就可能在 24 日迎來升息。日銀現在正逐漸往「金融政策正常化」的過程發展，若經濟環境沒有發生重大變化，料將持續往升息方向前進。另一方面，官員們對薪資上漲也變得更加有信心，許多日本企業也認為提高薪資是理所當然的事。高盛報告指出，日本在 2025 年有望持續實現薪資與物價的良性循環，日本員工薪資每增加一個百分點，通膨率就會增加 0.5 個百分點，薪資成長支撐通膨溫和走揚。瑞銀報告提到，日本三十年的失落年代已成為過去式，現在正迎接日本的是「名目成長復興」新時代，顯示日本的名目 GDP 已經起飛，日本經濟正從過去停滯多年的異常走向正常化，並正進入持續溫和成長的軌道。
野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步分析表示，日本經濟復甦主要原因有日圓貶值所帶來的外部輸入性通膨，包含：出口、海外觀光客增加，伴隨日圓的巨幅貶值帶動企業出口，加上公司治理改革大顯成效，企業通過股利發放與股票回購實際上為長線投資人提供了堅實的「底氣」，讓不少內外資投資人紛紛歸隊，在台美股估值偏高且震盪劇烈的背景下，為投資人提供了一種不同的價值投資選擇，此外，日本個人儲蓄帳戶 NISA（小額投資免稅制度）推動，成為股市加持的催化劑，有助日股表現，目前日股的股價淨值比 (P/B ratio) 與股東權益報酬率 (ROE) 相較於歐美市場仍屬偏低，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、內外資齊聚等利多，成為未來日股續漲的動能，中長線來看，日股未來仍有提升空間，我們日本東證指數獲利率 2023 年～2025 年可望連三年逐年成長，日股可望延續多頭行情值得長期投資，投資可以把眼光放到日本市場，根據自己的投資目標和風險承受能力，透過 00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，搭上日股未來多頭行情。
投資應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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