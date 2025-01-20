投資要掌握市場，也要適合個性！ 野村投信聯手將來銀行打造投資MBTI，開啟 2025「作伙Fund大財」個人理財新篇章
鉅亨研報 2025-01-20 11:36
面對市場的不確定性升高，野村投信與將來銀行首次攜手合作，獨家推出「投資 MBTI」，讓投資人透過了解自身性格，找到最適合自己的投資策略，進而掌握 2025 年的市場先機。野村投信亦針對 2025 年第一季市場展望及資產配置，提出「股優於債」的策略，看好美、日、台等市場的成長潛力。
為透過專業及趣味性的方式，輕鬆讓投資人因應 2025 市場挑戰，野村投信獨家聯手將來銀行推出「投資 MBTI」測驗，透過在臉書粉絲團的簡單互動問答，分析個人性格投資屬性，投資人可以快速找到最符合自身天賦的投資策略。活動推出以來已有超過 5,500 位投資人參與測驗，顯示投資人熱切想了解自身投資屬性以及對於基金理財的好奇心；進一步分析，有近 6 成受測者屬於追求兼具成長性與抗波動的 ISTJ 物流師、另外 2 成則是聚焦市場成長主流的投資主題，反映出多數投資人在追求資產成長之餘仍相當重視風險管控。
野村投信投資長俞鼎基 (Guy Uding) 指出，2025 年是充滿挑戰與機遇的一年。受川普政策與全球經濟波動影響，市場情緒面臨多重考驗。然而，透過審慎資產配置，投資人依然可以在波動中找到契機。2025 年全球經濟成長可望維持穩健，但各國的表現將呈現顯著差異。其中，美國憑藉強勁的經濟基礎，依然是資金配置的首選；在資產配置方面，野村投信建議第一季採取「股優於債」的策略：美國股市有望受益於降息循環和資金充裕的優勢，日本則展現結構性成長的潛力，而台灣與印度在亞洲市場中表現相對亮眼。債券部分，推薦利率敏感度較低的非投資等級債及全球短期債券，藉此降低市場波動風險。
野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，2025 年市場將由 AI 趨勢轉向川普政策主導，投資應聚焦於受惠政策導向的產業並採分散配置。AI 相關軟體、電力能源及 Magnificent 7 等權值股具成長潛力，製造業回流政策利好相關族群，金融股因穩定利率與高流動性具吸引力。此外，生技與製藥類股將受新藥開發及產業復甦支撐；固定收益部主管謝芝朕補充，川普的關稅與移民政策可能推升通膨，上半年美國 10 年期公債殖利率將提升至 4.5% 以上，但隨著經濟放緩，下半年殖利率將回落。建議短期加碼美國非投資級公司債及全球短期債券，長期則關注新興市場美元主權債及金融債，以有效應對市場波動。
野村投信與將來銀行手合作推出的投資策略，結合投資專業與數位創新，提供專業且趣味的理財體驗，協助客戶在不確定的市場環境中找到適合自己的投資策略，活動將進行至今年 1 月 31 日。同時，將來銀行於今（2025）年第一季推出「作伙 Fund 大財」專案；新加入的財管會員還可額外獲得 100N 點獎勵！詳細活動規則與內容，請參考將來銀行最新優惠活動資訊，立即開啟全新的理財旅程，邁向理財目標！
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (投資人須知)。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣（例如南非幣）匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。本基金或投資之子基金可投資於可轉換公司債，由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險、發行人違約及可提前贖回 / 清償風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金所投資之子基金可能投資符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
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