鉅亨網新聞中心 2026-03-10 16:35

美國與以色列對伊朗發動聯合軍事行動一周以來，國際油價出現史上最劇烈的飆升，幾乎所有主要資產類別都受衝擊。雖然市場上許多人認為這類類地緣政治衝擊對金融市場的影響往往是短暫的，但法國興業銀行 (Societe Generale) 美國股票策略主管 Manish Kabra 爬梳過去 50 年的油價衝擊史，提出投資布局的關鍵線索。

從1973年贖罪日戰爭說起 當前市場只認「兩件事」最重要 (圖:Reuters/TPG)

兩大核心變數定生死

‌



根據過往經驗，全球市場的關鍵在於兩個問題：油價衝擊會持續多久？聯準會 (Fed) 及其他央行將如因應？

Kabra 指出，根據過往經驗，全球市場的關鍵在於兩個問題：

1、油價衝擊會持續多久？

2、聯準會 (Fed) 及其他央行將如因應？

他表示，1970 年代由油價衝擊引發的經濟衰退，主要是 Fed 當時採取激進的緊縮政策放大了衝擊效。事實上，在過去五次油價衝擊中，雖然有三次引發美國經濟衰退，但最近兩次得以在經濟成長具韌性的情況下，順利渡過。

Kabra 分析了過去五次導致油價飆升的重大事件，分別是 1973 年贖罪日戰爭引發的石油輸出國家組織 (OPEC) 石油禁運，1979 年伊朗革命，1990 年波灣戰爭，2003 年伊拉克戰爭爆發，2022 年 俄羅斯入侵烏克蘭。

歷史數據顯示，在這類地緣政治重大事件發生後，美股表現通常優於其他國際股市，美元與黃金也往往能獲得支撐。

Fed 的角色與通膨預期

Kabra 進一步解釋，過去經驗顯示，油價衝擊通常在三個月後開始消散。

但市場在意的不僅是油價漲跌，Fed 的反應更具決定性。近期利率期貨交易員透過芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具預測，油價飆升將使 Fed 今年再次降息的可能性降低，甚至有市場人士押注，若高油價重新引燃通膨，Fed 可能被迫升息。