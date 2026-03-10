鉅亨網編譯許家華 2026-03-10 08:40

隨著中東局勢緊張升溫，全球航運公司與保險業者對於經過荷姆茲海峽的航線愈發謹慎。除了戰爭與導彈攻擊風險之外，業界指出另一個被忽視但同樣嚴重的問題——若油輪在波斯灣沉沒，可能引發難以承擔的環境災難。

保險經紀商與航運企業表示，一旦大型油輪在波斯灣發生沉船並導致大量原油外洩，從科威特到卡達的整個海岸線都可能遭到污染。這片區域近年已發展成擁有摩天大樓、豪華海濱度假村與繁榮商業中心的富裕地帶，並積極推動觀光產業。相比之下，在 1980 年代末期伊朗與伊拉克之間爆發「油輪戰爭」時，該地區的經濟型態仍高度依賴石油貿易，如今的城市化與觀光發展使得一旦出現重大污染事故，經濟損失將更難估計。

‌



一名要求匿名的風險顧問指出，該地區目前並沒有像美國那樣成熟的石油污染清理產業與技術體系。一旦發生大規模漏油事故，處理能力與基礎設施都可能不足。

更棘手的是，全球保險市場目前仍缺乏足夠數據來評估如此巨大的環境污染風險。若原油外洩污染度假海灘並導致旅遊業停擺，相關的營運中斷損失難以計算，因此保險公司難以為此類情境定價。

海上保險通常涵蓋船體、機械與貨物等保障，同時也包含污染責任。然而業界人士指出，雖然在導彈攻擊與戰事升溫後，船體、機械與貨物保險仍可取得，但保費已急劇上升。根據全球大型保險經紀商 Marsh McLennan 與 Howden Group 的資料，目前相關保費已較前一週上漲 4 至 6 倍。

市場人士表示，川普承諾為油輪提供保險支持並維持商業航運運作，一度讓市場情緒稍微穩定。美國政府透過美國國際開發金融公司 (DFC) 設立約 200 億美元的再保險機制，作為航運保險的後盾。

不過目前該再保險計畫主要僅針對船體、機械與貨物保險提供支援，並未明確涵蓋最關鍵的污染責任風險。美國國際開發金融公司表示，相關計畫細節仍在制定中，未來將公布更多資訊。

在缺乏污染風險保障的情況下，保險業者將其視為「難以評估甚至無法承保」的風險。市場人士指出，這種情況與 2001 年 911 攻擊後美國面臨的恐怖攻擊保險問題相似。當時政府最終推出《恐怖主義風險保險法案》(TRIA)，為保險公司提供國家級後盾，以應對潛在的巨額恐怖攻擊損失。