〈走進中國〉中國內捲嚴重！女銷冠一年狂賣170輛保時捷 怎麼辦到？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-20 08:01

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2023 年、2024 年連續兩年賣出 170 輛保時捷，中國保時捷女銷冠牟倩文多次登上熱搜話題，成為業界熱議焦點。

在中國行業內捲的當下，如何創造這樣的銷售戰績？

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據《藍鯨新聞》報導，對於去年再奪銷冠，牟倩文總結了三大原因：「我在保時捷品牌工作了 7 年，因此老客戶的沉澱較多，老客戶的轉介紹率較高。2024 年我也舉辦了自己的車主線下活動，與客戶建立更好的聯繫，他們向我推薦了很多客戶。同時，去年我的自媒體非常火爆，給了我很多流量，讓更多人知道我在銷售保時捷，去年也有很多慕名而來的人購買保時捷。」

牟倩文表示，在她賣掉的保時捷中，女性車主佔 60% 到 70%。

「保時捷品牌的設計很美，每個女生對美的東西都有嚮往和追求。我認為每個女性都應該擁有一台保時捷。」她說。

她坦言，自己沒有什麼必殺技，也沒有什麼高超銷售能力，只是把自己喜歡的東西分享給大家。

對於新一年的目標，她表示，今年不想設定目標，只想做好當下工作，服務好每個客戶，最終結果一定會好。

牟倩文大火最早可追溯至去年 1 月，彼時，「山東女銷售一年賣出 170 輛保時捷」的話題登上微博熱搜。今年 1 月，她再度發文，稱「大環境不好，依然賣了 170 台保時捷」。

保時捷在 1 月 13 日公布的 2024 年銷量成績顯示，全球共交付 31.07 萬輛新車，下滑 3%。其中中國銷量約 5.69 萬輛，銳減 28%。

分車型來看，2024 年保時捷 Cayenne、718 和 911 的銷量分別約 10.29 萬輛、2.37 萬輛和 5.09 萬輛，分別增長 18%、15% 和 2%；Taycan、Panamera 分別銷售 2.08 萬輛、2.96 萬輛，分別下滑 49%、13%。