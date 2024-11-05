聯電重挫拖累高息ETF 市場驚只有"他"不受影響

鉅亨研報 2024-11-06 08:26

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聯電 (2303-TW) 日前 (30 日) 舉行法說會時指出，將今年全年資本支出調降至 30 億美元，較上季法說會揭露的 33 億美元下修近 1 成，市場預期整個晶圓代工市場成熟製程因消費預期的下降，導致聯電需調降資本支出來因應未來需求下降，消息一出，聯電股價連跌數日，且聯電股價線型從十月初就已經呈現下降趨勢型態。

國內高股息 ETF 近年來風生水起，已經成為存股族的最愛，基金規模與受益人持續創高，由於高股息 ETF 的選股邏輯中，最重要的指標為股息率，故配息率高的成熟產業如金融股、電子牛皮股… 等都是高股息 ETF 成分股中的熱門標的，而聯電因為長期股息率一直都很不錯，因此成為高股息 ETF 成分股中的常客，長年位居各大高股息 ETF 成分股的前三名。

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受到聯電股價持續下挫影響，多數將聯電排在前位的高股息 ETF 也受到拖累，尤近二日聯電重挫，造成多檔高股息 ETF 的股價線型也開始呈現熊市。

上月中上市的 00961-FT 臺灣永續高息 ETF，主打成分股具備國際 ESG 認證，並且嚴格篩選股東權益報酬率 (ROE)>0，再將 ROE 年增率向上的成分股加碼權重。00961 畢竟是高股息 ETF，故成分股也有聯電，不過 00961 的選股邏輯著重在 ROE 的篩選，而聯電 ROE 逐年下降，故 00961 將聯電的權重下調，因此聯電在 00961 的成分股排名中僅排 16 名，故近日聯電股價下挫並不影響 00961 的淨值表現，讓 00961 成為高股息 ETF 中萬綠叢中一點紅，備受市場青睞。

近日來 00961 的市場表現更呈現溢價情況，表示投資人逢低搶便宜。可見當市場出現熊市時，就是考驗 ETF 選股邏輯的重要性時刻，00961 此時更凸顯了用 ROE 選股的優勢。台股第四季為電子股傳統的出貨旺季，旺季行情更延續到隔年的紅包行情，而 00961 用 ROE 選股來超前佈署選出真正的業績成長股，一個企業的股東權益可以持續成長，除了表示業績加持外，更代表了未來可持續填息以及配息，讓投資人更穩健的長期持有。

商品 代碼 淨值 漲跌 漲幅 % 折溢價 折溢價 幅度 % FT 臺灣永續高息 00961 9.76 0.00 0.00% 0.00 0.00% 國泰永續高股息 00878 23.01 0.20 0.88% -0.02 -0.09% 大華優利高填息 30 00918 24.26 0.15 0.62% -0.06 -0.25% 復華台灣科技優息 00929 18.32 0.00 0.00% -0.09 -0.49% 中信成長高股息 00934 18.61 -0.06 -0.32% -0.05 -0.27% 統一台灣高息動能 00939 14.41 0.06 0.42% -0.09 -0.62% 元大台灣價值高息 00940 9.52 0.01 0.11% -0.05 -0.53% 凱基優選 30 00938 14.8 0.00 0.00% -0.02 -0.14%