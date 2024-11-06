不跟風降息！這2檔季配台股高息ETF配息逆勢創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-06 10:59

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台股高息 ETF 近期似乎吹起降息風，不過，仍有不跟風的高息 ETF，22 檔中有 10 檔為季配型，觀察最近一次配息金額表現，其中，群益台灣精選高息 (00919-TW)、凱基優選高股息 30(00915-TW) 皆創下歷史新高。

00919 最近一次配息 0.72 元，創下新高，其成立以來 6 次配息金額分別為 0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72 元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，是受投資人青睞的關鍵原因之一。

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進一步觀察這 2 檔高股息 ETF 的受益人與成交量人氣指標表現，今年來受益人數變化，其中，00919 增加 57.8 萬人，另外在成交量部分，00919 也是每日 10.2 萬張的均量顯示出交投熱絡。國泰永續高股息 (00878-TW)、元大高股息 (0056-TW) 受益人數年增分別超過 28 萬、22 萬人。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，台股 ETF 成分股的選股邏輯是關鍵觀察重點，以受益人最多的台股高息 ETF 來說，選股策略一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。整體而言，台股高息 ETF 有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的 ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

凱基優選高股息 30 基金經理人施政廷表示，00915 的價格能持續向上，追蹤指數的多因子選股設計發揮關鍵作用，股息指標確保選出的成分股符合過去、現在、未來股息配發穩的條件；品質指標確保選入的成分股符合獲利能力好、營運效率高的條件；低波動與下行風險指標有效避開股價波動大、下行風險高的公司，多重把關打造股息跟價差兼顧的成分股組成。