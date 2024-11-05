首檔結合AI+優息的台股ETF來了！月配型00962預計11/14開募

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-05 14:15

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台新投信看好 AI 概念股長線爆發力，推出台灣首檔結合 AI+ 優息的台股 ETF－台新臺灣 AI 優息動能 (00962-TW)，每股發行價 10 元，採月配息、收益平準金機制，預計 11 月 14 日開募。台股上半年走過高股息 ETF 之亂後，臺灣指數公司總經理陳文練直言，00962 歷經主管機關層層把關、嚴格審查，終於獲得核准發行，也是數月以來的第一檔台股高息 ETF 產品。

台新投信總經理葉柱均指出，隨著 ChatBOT、生成式 AI 等在各應用領域需求持續激增，AI 是未來十年成長趨勢最為明確的主流產業，台灣供應鏈從 IC 設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板 (PCB) 到伺服器代工皆具備關鍵優勢，全球高達 90% 的 AI 伺服器、78% 的 NB、55% 的 PC 皆由台灣製造。

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陳文練表示，由台新投信募集發行的 00962，追蹤臺灣指數公司所編製的「特選臺灣 AI 優息動能指數」，這是雙方合作的第三檔 ETF，他強調，追蹤指數之於 ETF 如同車子的引擎、電腦的 CPU，決定了 ETF 效能的 90%。他透露，當初與台新投信溝通時提出質疑，為何台股高息 ETF 產品已經這麼多了還是要發行，台新投信回應「因為 ETF 沒有最好、一定還有更好」，秉持追求產品創新的理念。

陳文練指出，00962 追蹤標的指數是自上市上櫃股票，經流動性、AI 產業與財務指標篩選後，擇優選取 50 檔成分股，以股利率、股價動能指標配適權重，再結合營收成長率進行增益，以表彰 AI 產業中成長動能之股票投資組合績效表現。

台新臺灣 AI 優息動能 ETF 基金黃鈺民指出，AI 優息動能指數因雙優勢發威，根據回測資料統計，2021 年在科技股與航運股齊揚的多頭時期，電子股指數上漲 15.7%，AI 優息動能指數上漲約 20%；2022 年在俄烏戰爭及聯準會緊縮雙利空下，電子股指數下跌 27%，AI 優息動能指數下跌 20%，表現相對抗跌；2023 年在 AI 股領漲多頭格局下，電子股指數大漲 37.7%，AI 優息動能指數更上漲近一倍、達 96%。