川普四處開砲 高息ETF難逃殺機 股民勇敢撿便宜

鉅亨研報 2024-10-30 10:10

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近期川普關於台灣的談話，無論是兩岸戰爭、或是控訴台灣偷走晶圓產業，都讓市場再次繃緊神經。10/28 台積電 ADR 開低走低，終場收跌 4%，拖累隔日台股表現。但這是半導體行情的告終嗎? 不，綜觀盤勢，近 5 日費城半導體依然是上漲的；而輝達、谷歌、臉書、蘋果等 7 大科技巨頭也未出現賣壓，顯見科技股依然保持韌性，AI 勢頭沒有停止。

面對地緣政治風險，歷史經驗已經告訴我們，因為這種一時的恐慌性賣壓下殺，基本上都是價值股浮出水面、人棄我撿的好買點，疫情、烏俄、以哈，每一場都有過下跌，每一次也都再創高點。

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當然，市場必然有波動，所以理想的投資，就是要能讓手上的組合，漲跌幅維持在可接受範圍內，並達成長期持續累積的目標，而可控制的不外乎就是三個要素: 配置比例 (Allocation) 讓波動可以接受、價格 (Price) 高於價值時不被激情沖昏、時機 (Timing) 出現則要撿便宜。掌握好 APT，投資自然能滿意。

熱門標的也適用這道理，近年熱門的高息 ETF，經過這幾天的震盪下殺，也陸續出現市價比淨值還低的情形 (折價)，雖然沒法用單車的價格買到跑車的價值，但難得出現可以撿便宜的時候，就應該好好把握。

在今天的大跌中，高息 ETF 中的新生兒 00961 較為抗跌，推論與它的構成方式有關。由於不只看股息，先天更已剔除成長乏力 (通常是高基期)、只選有潛力、股東權益有明顯成長的個股；而且還不受限於特定產業，不會因為特定產業下跌而影響整體績效表現，保持選股廣度與靈活度。讓 00961 在這一批高息 ETF 中體質表現更為健全，出現「價格跌得比價值還多」的情形。