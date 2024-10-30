〈財委會質詢〉VASP登記制12月上路 11月起金檢6家大型業者

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-30 12:15

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虛擬資產平台及交易業務事業 (VASP) 登記制提前於今年 12 月實施，金管會主委彭金隆今 (30) 日前往立法院財委會備詢時指出，目前取得洗錢防制法令遵循聲明已有 26 家，尚有 20、30 家申請中，檢查局長童政彰表示，去年已對 4 家金檢，主要發現四大類型的缺失，今年 11、12 月排定將對 6 家 VASP 業者展開金檢。

金管會正在研擬「虛擬資產管理專法」，已委外研究團隊進行研究，彭金隆透露，公聽會在明年初開始，展開一系列的實體公聽會，事實上，現在已經在與相關團體預先討論，檢理重點包括業者許可條件、消費者保護、資本額要求、資產保管、市場交易行為規範及業務發展等，草案希望能在明年 6 月前報送行政院核定。

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彭金隆說明，現在公會中有 26 家 VASP 會員，我們先把業者分類，因為業務內容有所差異，有些是做交易平台，有些是交換商、有些是保管商，其交易屬性與性質不同，在專法裡面也會根據不同的屬性訂定不一樣的規格，因此，主要是在這上面花很多時間討論，未來會直接影響到我們的市場，要去審慎思考。

彭金隆透露，今年還會再對 VASP 業者進行更多的檢查，都會依照表訂計畫加大查核範圍。目前除了有公會的自律規範外，登記制將提前於 11 月 30 日後上路，這是更具有保密強制力的管轄。

童政彰補充說明，今年底會針對 6 家 VASP 業者做相關金檢，從 11 月開始陸續排定，根據 2023 年金檢的結果，主要有發現四大類型缺失，包括沒有落實 KYC、交易監控不足、留存交易紀錄不完備及個資法沒有落實。

童政彰受訪時指出，去年已經針對 4 家業者進行金檢，都是規模較大、一年虛擬資產移轉量超過百億的業者，今年的 6 家業者中，有 3 家超過百億、2 家落在 10-100 億元、1 家低於 10 億元。截至目前，共有 7 家業者，年移轉量超過百億。

針對虛擬資產管理專法，彭金榮說，一開始是針對行為的管理，接下來就進入到機構的管理，就會更有系統性、更有明確的規範。

邀境外虛擬資產機構落地台灣？彭金隆：陷兩難

國內約有 76% 投資人主要使用境外虛擬資產機構，但台灣已完成洗防聲明的 26 家業者規模相對較小，立委問及，是否希望大型國際機構來台落地設點？彭金隆說，虛擬資產交易是全球的，並在網路上進行，當然希望一些優質的業者來台灣，在台灣法律規範下，就能保護更多的國人，但也陷入兩難。

彭金隆表示，通常過去在開放政策時，比較少去邀集業者，金管會是一個監管單位，主要是看對方是否具備條件，原則上，還是希望能在我們的管轄下，國人也會較有信任感。