【台股操盤人筆記】把握美國大選前最後加碼機會

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美國聯準會正式啟動降息循環，同時在通膨顯著降溫且就業狀況持續健康的情況下，美國有望迎來樂觀的經濟軟著陸與資金行情，另一方面中國政府也同步啟動大規模救市行動，金融市場最大的不確定因素陸續去除，唯一剩下變數便是 11 月美國總統大選。不過從歷史經驗顯示，總統大選只影響短線情緒，並不影響長期股市格局，預估大選後盤面將全面轉為樂觀情緒。現階段中國、美國、歐洲都已經開始降息，資金環境全面迎來寬鬆，而降息亦有助企業及家戶支出增長，過去 2 年相對低迷的非 AI 產業有機會往復甦格局邁進，我們樂觀的預期到 2025 上半年，股市將呈現百花齊放的多頭格局，建議投資人把握美國大選前股市震盪甚至回檔的布局機會，無論是投資長期趨勢向上產業，例如半導體先進製程相關、AI 伺服器相關，亦或是評價偏低且有補庫存需求之傳產類股，例如：紡織成衣、自行車相關，這些產業都有機會受惠接下來的資金行情。

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