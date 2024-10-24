【台股操盤人筆記】把握美國大選前最後加碼機會
鉅亨研報 2024-10-24 10:15
加權股價指數近 6 個月表現：
野村腳勤觀點：
資金行情可以期待
中國一系列降準降息吸引了全球資金回流中國市場，我們也觀察到部份資金 (避險基金為主) 近期從台灣電子股撤出，造成最近電子股表現明顯動能不足，當然背後的主因在於過去幾年全球大幅低配中國市場，隨著經濟有反轉的希望，目前投資人只是從空手回歸到中性配置，可以想見會有更多資金陸續回流中國，但也無須擔心資金從台灣大舉撤出，因為美國降息令融資成本下降，避險基金更有餘裕加大槓桿投資，台股具備 ROE 優異、殖利率相對高的兩大優勢，對於國際資金極具吸引力，無論是熱錢還是長線資金，台股都是美國降息循環下，外資加碼的首選市場。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）聯準會降息：美國通膨持續走緩，聯準會預防式降息啟動，正式開啟降息循環
（二）美國經濟具韌性：聯準會 SEP 預估明年經濟成長 2% 不變，加上就業市場強勁，經濟軟著陸機率增加
（三）中國政策支持：中國明確加大政策刺激力道，只要刺激政策持續推出，有助於中國經濟及消費回溫
（四）企業回歸成長：經濟軟著陸預期加上 AI 需求仍強勁，2025 年台股迎來萬家爭鳴、百花齊放格局
大盤利空因素：
（一）美國總統大選：越接近 11 月大選，紅藍兩陣營攻防加劇，不確定性升高
（二）評價面雜音：高基期 + AI 獲利模式的質疑，指標股的股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期
把握美國大選前最後加碼機會
美國聯準會正式啟動降息循環，同時在通膨顯著降溫且就業狀況持續健康的情況下，美國有望迎來樂觀的經濟軟著陸與資金行情，另一方面中國政府也同步啟動大規模救市行動，金融市場最大的不確定因素陸續去除，唯一剩下變數便是 11 月美國總統大選。不過從歷史經驗顯示，總統大選只影響短線情緒，並不影響長期股市格局，預估大選後盤面將全面轉為樂觀情緒。現階段中國、美國、歐洲都已經開始降息，資金環境全面迎來寬鬆，而降息亦有助企業及家戶支出增長，過去 2 年相對低迷的非 AI 產業有機會往復甦格局邁進，我們樂觀的預期到 2025 上半年，股市將呈現百花齊放的多頭格局，建議投資人把握美國大選前股市震盪甚至回檔的布局機會，無論是投資長期趨勢向上產業，例如半導體先進製程相關、AI 伺服器相關，亦或是評價偏低且有補庫存需求之傳產類股，例如：紡織成衣、自行車相關，這些產業都有機會受惠接下來的資金行情。
各期間績效表：（％）
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