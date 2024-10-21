眼巴巴看台積電鴻海一直漲　00905讓你一次打包

鉅亨研報 2024-10-21 10:09

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台股步入 10 月後，發球權再度回到權值股，不只「拉積盤」當道，鴻海、聯發科、廣達等也同步助攻，繼台積電站上千元後，鴻海 15 日攻上 200 元大關，廣達 17 日也突破 300 元整數關卡。小資族想要一次包下這些權值飆股，最簡單的方法就是買市值型 ETF，不到 1.5 萬元便能入手一張。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳金句連發，讓 AI 股接連在台股發動攻勢。先是日前一句「Blackwell 需求很瘋狂」，讓鴻海股價受惠攻上「郭董價」200 元之上。

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緊接著，黃仁勳在聯想集團美國時間 15 日西雅圖舉辦的 Tech World 科技盛會上表示，「未來將有高達數十億的 AI 代理（AI Agent），幫助人類完成各種任務。」並幽默地將這些 AI Agent 稱為「小 Jensen 玩偶。」未來有上億小黃仁勳幫你幹活這番話，讓 AI 概念股再度發動，讓機器人概念股接棒演出，旗下有達明的廣達 17 日股價重見 300 元，收在 300.5 元。

AI 產業需求確立，代表以科技產業為主的台股後市欲小不易。對投資 ETF 為主的投資人來說，必須留意兩大訊號，一是台股大漲時，最直接受惠股價大漲的是市值型 ETF，且表現普遍優於大盤；二是個股股價拉高相對不利高股息概念股股息殖利率表現，這也是近期高股息 ETF 表現相對遜於大盤的原因。隨著盤面趨勢改變，投資人不妨適時調整個人資產配置風格，將部分資金用於加碼市值型 ETF。

當市值型 ETF 也變高價股 這檔最親民

不過，對想投資市值型 ETF 卻又預算有限的投資人來說，0050 最近股價已經直逼 200 元，0057 進逼 150 元、006208 股價也超過百元，恐怕也只能像買科技權值股一樣，從零股下手。

其實，如果看股價，目前股價最親民的市值型 ETF，首推 00905，雖然股價自掛牌以來一路跟著大盤上漲，但因為在市值型 ETF 屬於新兵，股價相對好入手，以 16 日收盤價來看，僅 14.06 元。

進一步看 00905 前三大成分股，正是台股前三大權值股，依序為台積電 (2330-TW) 占 30.05%、鴻海 (2317-TW) 占 5.26%、聯發科 (2454-TW) 占 4.28%，而廣達 (2382-TW) 也有 3.13%，可以讓投資人一次擁有大型科技權值股，是市值型 ETF 投資人踏出第一步的好選擇。

買對時機 股價股息兩頭賺

再以時機來看，00905 即將在 10 月 22 日除息，每受益權單位估配發 0.32 元，以 16 日收盤價計算，單次殖利率達 2.27%，若想參與，21 日是最後買入機會，11 月 13 日便能領到配息，有機會資本利得、股息兩頭賺。