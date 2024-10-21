研調：新興市場帶動智慧手機市況回溫 估2024年全球出貨年增4.9%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-21 12:17

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研調機構 DIGITIMES 最新研究報告指出，由於新興市場需求帶動，全球智慧手機市場正逐步走出低迷，預計 2024 年出貨量將達 11.814 億支，較去年成長 4.9%，隨著高通膨時期結束及美元升值趨緩，各市場購買力逐漸恢復，智慧手機需求呈現持續反彈趨勢。

DIGITIMES 分析師林俊吉指出，2025 年智慧手機市場將延續增長態勢，預估出貨量可達 12.2 億支，年增 3.6%。展望未來五年，全球智慧手機出貨量有望保持每年 3% 至 4% 的增長率，年複合成長率預計達 3.6%。

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市場增長主要動力來自印度、東南亞、南美與非洲等新興市場，這些地區擁有大量功能手機用戶，未來將有換購智慧手機的需求，5G 網路的持續布建也將進一步刺激智慧手機銷量，2024 年 5G 智慧手機出貨量將達 7.115 億支，年增 23.6%，未來五年每年出貨增量將在 0.8 億至 1.4 億支之間。

在品牌競爭方面，2025 年全球智慧手機市場仍將由九大品牌主導，預計囊括 92.7% 的市場份額。這九大品牌依序為三星、蘋果、小米、Oppo、傳音、Vivo、榮耀、聯想及華為，各品牌年出貨量預計都將超過 3000 萬支。