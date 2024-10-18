態勢太旺資金瘋搶！00905宣佈初級市場暫停申購

鉅亨研報 2024-10-18 17:46

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10 月再一檔 ETF 宣布初級市場暫停申購，由富蘭克林華美推出的市值型 ETF『00905 FT 臺灣 Smart』在公告 10 月配息金額 0.32 元的亮眼表現後，再搭上台積電攻上千元氣勢，價格走勢持續向上，以 10/1 的收盤價格 13.51 對照 10/18 最新收盤價格 14.35，漲幅為 6.21%，交易量也暴增連續三天破萬張，由於買氣持續強大，因此富蘭克林華美投信也於 10/18 日公告初級市場暫停申購，來避免配息稀釋，保護投資人權益。

今年台股加權指數受惠於 AI 風潮，市值型 ETF 也水漲船高，像是 0052 富邦科技、006208 富邦台 50，不過由於龍頭型 ETF 價格門檻高，因此部分投資人開始轉往關注持有一定台積電含量的 ETF，並且入手價位相對平易近人，像是 00922 國泰台灣領袖 50、00905 FT 臺灣 Smart、00935 野村臺灣新科技 50… 等，其中 00905 絕對是今年市值型 ETF 的黑馬之一，年初至今報酬率為 36.76%，一張價格卻不到一萬五即可入手，堪稱市場最高 CP 值 ETF。

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資料來源：CMoney，2024/10/18。