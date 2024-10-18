鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.48元，預估目標價為52元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 14:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-1.45元下修至-1.48元，其中最高估值-0.28元，最低估值-1.66元，預估目標價為52元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.28(0.87)
|4.49
|8.24
|最低值
|-1.66(-1.66)
|-1.46
|4.28
|平均值
|-1.31(-1.14)
|1.15
|5.68
|中位數
|-1.48(-1.45)
|0.94
|5.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|44,891,910
|66,837,210
|79,204,650
|最低值
|35,421,000
|38,398,000
|66,675,230
|平均值
|37,692,620
|49,701,490
|71,790,890
|中位數
|36,814,030
|48,242,530
|69,279,890
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.4
|4.72
|7.4
|2.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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