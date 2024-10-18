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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.48元，預估目標價為52元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 14:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-1.45元下修至-1.48元，其中最高估值-0.28元，最低估值-1.66元，預估目標價為52元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值-0.28(0.87)4.498.24
最低值-1.66(-1.66)-1.464.28
平均值-1.31(-1.14)1.155.68
中位數-1.48(-1.45)0.945.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值44,891,91066,837,21079,204,650
最低值35,421,00038,398,00066,675,230
平均值37,692,62049,701,49071,790,890
中位數36,814,03048,242,53069,279,890

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.44.727.42.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,892,30656,952,27585,604,15861,005,514

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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南亞科43.85-1.02%
美元/台幣32.048-0.37%

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