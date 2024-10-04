十月除息秀登場 二刀流台股ETF幫你勝投在望

鉅亨研報 2024-10-04 17:40

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台股第３季搭上大怒神，但第 4 季有望迎來轉機。歷史數據顯示，第 4 季是一年之中，台股最會漲、漲最多的一季，意味現在正是進場布局台股好時機，有機會在年底幫自己加發年終獎金。十月除息秀登場在，現在選一檔可以幫忙勝投的二刀流市值型台股 ETF 就是最佳懶人理財術。

台股在第 3 季衝上 24,416.67 點歷史新高後，短短一個月內暴跌 4,753.93 點；原本 9 月有機會正式完成 W 底打底重啟攻勢，月線又意外收黑，讓不少投資人心驚驚。

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但股市有句老話「行情總在絕望中誕生」，統計過去十年台股各季度表現，相較於第３季有六年下跌，呈現跌多漲少格局，第 4 季則有九年上漲，勝率高達九成，且平均漲幅 4.8%，勝率、漲幅均居四個季度之冠，顯示在傳統產業旺季行情、做夢行情、作帳行情等催化下，年底行情值得期待。

進一步來看各月份表現，據回測 2018 年來，加權指數在 11 月已連六年上漲，而若是 12 月，近 15 年更有 13 次是上漲，代表 10 月即便看到股市震盪，仍是投資人勇敢進場的時刻。

展望台股年底行情，法人目前普遍最看的族群是權值股、績優股，因為基於基本面的個股具有漲時跟漲、跌時抗跌的特性，尤其權值股中的「權王」台積電基本面佳，是上半年推升台股指數走高的最大功臣，此外，鴻海、聯發科、廣達等也是內外資法人共同按讚營運前景的權值股。

Ｑ４投資押寶績優權值股 贏在起跑點

換言之，第 4 季投資組合中，不容錯過的無疑是績優權值股。不過，對只有一套資金的小資族來說，一次要買進多檔權值實在不容易，這時可以買進一籃子股票的台股 ETF 可以滿足小本投資又想買進多檔股票的需求，若是看好台股大盤會往上走的投資人，則可從中選擇市值型台股 ETF，例如 0050、006208，是傳統按照個股市值篩選成分股的 ETF，但如果你想投資的是不只是權值股，而是「績優權值股」，可得選擇二刀流市值型台股 ETF。以 00905 為例，是加權指數加強版，在市場上關注度偏低但其實報酬率贏過不少關注度高的標的，也可說是聰明版的二刀流市值型台股 ETF。先運用市值篩選來貼近大盤績效，再進一步透過多因子技術挑選具有品質、價值、動能的成分股，更能增強ＥTF 績效。

00905 即將除息 選對 ETF 創造優於大盤績效

更明確地從長期報酬率數據來看，2009 年 1 月 5 日至 2024 年 9 月 24 日期間，台股加權報酬指數的總報酬率為 760%，表現已經相當突出，而 0050、006208 相關的台灣 50 報酬指數同期間總報酬為 867% 更勝大盤、0056 相關的台灣高股息報酬指數 616% 則遜於大盤，顯示長期投資台股，選擇市值型 ETF 優於高股息 ETF。