颱風假放不放？蔡明忠：身為台北市民可接受 對經濟未必全是損失

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-04 17:45

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富邦集團董事長蔡明忠今 (4) 日出席第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」頒獎典禮，外界聚焦颱風假議題，他會前受訪時指出，地方首長在決策是否放假時，考驗非常大，這次以保守態度因應，「我身為台北市民可以接受」，且對於經濟也不見得完全都是損失。

颱風山陀兒襲台，北北基桃連放 2 天颱風假，高雄更是連放 4 天，引發各界對於台灣經濟損失論戰。其中，三三企業交流會理事長林伯豐發言指出，放颱風假一天，製造業預估至少損失 315 億元。對此，蔡明忠說，並非在挑戰好友兼前輩林伯豐，但這是用簡單數學計算的，直接除以 365 天，因而計算出的單日產值。

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蔡明忠認為，地方首長面臨要不要放颱風假，真的是非常考驗，到底氣象局數字是不是 100% 準確，大氣環境捉摸不定，沒人說得準，這次首長們都比較保守看待颱風假，他身為台北市民，覺得可以接受。

蔡明忠說，這次颱風很特別，緩慢、滯留前所未見，尤其高雄、屏東等地受創嚴重，高雄勇敢連放 4 天颱風假，市長陳其邁也透露其考量原因，主要是看到這麼多民眾的家園需要清掃，企業應讓員工休養生息一天，給予一定的寬容。