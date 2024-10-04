牧德9月營收1.29 億元創13個月新高 Q4估將逐月攀高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-04 17:23

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AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (3) 日公布最新營收，2024 年 9 月營收 1.29 億元創 13 個月來新高，牧德對業績成長保持謹慎樂觀的看法，展望第四季營收動能逐月升温，產品組合毛利較佳，半導體設備出貨比例也增長。

牧德 2024 年 9 月營收爲 1.29 億元，月增 21.01%，年增 19.94%，2024 年第三季營收 3.47 億元，爲 4 個季度來新高，季增 11.26%，年減 16.53%，2024 年 1-9 月營收爲 9.26 億元，年減 39.29%。

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牧德指出，2024 下半年到 2025 上半年是 PCB 板廠在泰國設廠，設備導入高峰期。東南亞各 PCB 廠目前訂單掌握度符合預期，預計今年下半年到明年穩定發酵的看法不變。

牧德在半導體、封測領域檢測設備的部分，公司持續投入研發多款高性價比整體檢測解決方案，並積極推進與客戶合作的封裝設備開發項目。