牧德9月營收1.29 億元創13個月新高 Q4估將逐月攀高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-04 17:23
AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (3) 日公布最新營收，2024 年 9 月營收 1.29 億元創 13 個月來新高，牧德對業績成長保持謹慎樂觀的看法，展望第四季營收動能逐月升温，產品組合毛利較佳，半導體設備出貨比例也增長。
牧德 2024 年 9 月營收爲 1.29 億元，月增 21.01%，年增 19.94%，2024 年第三季營收 3.47 億元，爲 4 個季度來新高，季增 11.26%，年減 16.53%，2024 年 1-9 月營收爲 9.26 億元，年減 39.29%。
牧德指出，2024 下半年到 2025 上半年是 PCB 板廠在泰國設廠，設備導入高峰期。東南亞各 PCB 廠目前訂單掌握度符合預期，預計今年下半年到明年穩定發酵的看法不變。
牧德在半導體、封測領域檢測設備的部分，公司持續投入研發多款高性價比整體檢測解決方案，並積極推進與客戶合作的封裝設備開發項目。
牧德 2024 年第二季營收 3.12 億元，毛利率 55.22%，季增 1.17 個百分點，年減 7.58 個百分點，2024 年第二季稅後純益 8815 萬元，季增 2.05 倍，年減 47.22%，單季每股純益 1.52 元。牧德 2024 年上半年營收爲 5.79 億元，毛利率 54.68%，年減 8.21 個百分點，上半年稅後純益 1.17 億元，年減 63.85%，每股純益爲 2.01 元。
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