13檔含積低價ETF 首推00905 即將除息

鉅亨研報 2024-10-04 08:18

‌



登榜 Yahoo 奇摩股市第三季爆紅 ETF 榜，前五名的 FT 臺灣 Smart（00905）是少數給予高配息的市值型 ETF，本季配息出爐，預計每單位配發 0.32 元，以今天 10/1 收盤價 13.51 元計算，單次配息殖利率約為 2.37%，年化配息率 9.47%，10 月 17 日為除息交易日，想參與除息的投資人要記得在 10 月 16 日之前買進，股利將於 11/13 入帳。繼上一次 7 月的收益分配，已經是連續兩季配出單次殖利率 2% 以上的收益分配，不枉被納入爆紅 ETF 前五名的殊榮。

00905 追蹤特選 Smart 多因子指數，透過多因子以及市值的方法，做到貼近加權指數，並有機會創造優於大盤的超額報酬，適合做為長期配置的核心持股，減少費時、費心尋找適合資產配置的核心持股。堅強的因子投資理論基礎，直接定期幫你挑選質優、強勢、高 CP 值的潛力股，不用費力在茫茫股海中挑選個股。一張單價不到 1 萬 5 千元，小資族投資負擔低，定期定額、分批布局策略運用更彈性。

‌



00905 在報酬和表現上均超越同類 ETF 和加權指數，且即便在台股震盪修正期仍保持正報酬，顯示其具有一定的防禦能力。長遠來看，隨著台灣產業發展，00905 有望分享經濟成長紅利，長期前景可期。

不過，需要注意的是 00905 目前還沒有納入收益平準金的機制，所以難以避免配息因大量資金流入而稀釋的問題，回顧上一次 7 月的收益分配，基金公司在配息公告後不久，隨即發布了暫停初級市場申購的措施，顯見市場的熱烈反應令基金公司必須踩煞車，避免投資人權益受損，配息遭到稀釋，而後續溢價更是反應了市場供不應求的狀況，建議投資人在跟進之餘還是要留意 ETF 折溢價的情形，才不會買貴了。