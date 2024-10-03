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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至3.14元，預估目標價為89.5元

鉅亨網新聞中心 2024-10-03 20:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.21元下修至3.14元，其中最高估值4.15元，最低估值2.47元，預估目標價為89.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.15(4.15)5.916.48
最低值2.47(2.56)4.465.16
平均值3.11(3.2)5.36.04
中位數3.14(3.21)5.346.25

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值30,418,00035,734,00037,352,310
最低值28,723,19032,287,76035,378,000
平均值29,937,18034,062,16036,160,730
中位數30,251,00034,241,00035,956,300

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.864.9498.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,079,03929,129,71032,524,68825,421,687

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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