高息潛力 永續未來 第三代高股息ETF 9/25開始募集
鉅亨研報 2024-09-25 11:40
近期遊戲界橫空出世一款中國 3A 遊戲《黑神話：悟空》引爆買氣，而在台灣投資人圈夯爆的高股息 ETF，也將誕生一檔不只創新 72 變，還身懷武林秘笈的第三代高股息 ETF「00961，FT 臺灣永續高息 ETF (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)」。
根據台灣證交所官網最新統計，截至 2024/8/30 台股現金股利殖利率達 3.37%，在全球股排名第四，因而孕育出台股高股息 ETF 的先天優勢環境，已經吸引超過 700 萬名受益人投資。
「人生的必修課，就是改變思維買進對的商品！」知名投資達人股魚曾分享自己就是靠著投資順利才提早從職場離開，而相較於花時間去看報告研究個股，卻不見得有回報，還不如選擇對投資人最友善的工具—ETF，且最好的選擇是挑選有增值潛力且具備配息能力的商品。
選股有密技 永續高息重成長
股神巴菲特說過：「在錯誤的道路上奔跑也沒有用。」
第三代高股息 ETF—00961(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)，追蹤 ICE 台灣 ESG 高息指數，兼具了高股息、高成長、ESG 三大關鍵的進化優勢。
另一方面，有別於其他高股息指數，ICE 臺灣 ESG 高息指數在 2017 年 5 月 31 日至 2024 年 8 月 30 日累積報酬率達 354%，當中價格報酬率達 154%，凸顯此指數兼具高股息率、價格成長的競爭力。
富蘭克林華美 ETF 團隊經理人江明鴻解密其競爭力，原因是有效解決第一代高股息 ETF 採用過去配息資料去篩選成分股，已不符當前產業變化，以及第二代高股息 ETF 加入多重指標篩選導致大量換股、侵蝕報酬率的痛點，ICE 台灣 ESG 高息指數採取第三代策略：依當年度最新資料選高股息股、加碼獲利成長股拚高填息、提前部署隔年高股息成長股。
在成份股篩選過程，先篩選流動性，再篩出股東權益報酬率（ROE）大於零者，且依 ROE 成長率進行額外加減碼，再來是 ESG 篩選，採全球知名 ESG 認證公司提供之 Sustainalytics ESG 風險評分作為 ESG 篩選標準。當中 ROE 大於零，代表公司有獲利，填息機率較高，而 ROE 成長率則代表獲利成長，公司未來有較為穩健配息的能力，且依 ROE 成長率高低對成分股權重加減碼，有助篩選出股價較具成長性的個股。
三大國際招牌
江明鴻歸納 ICE 臺灣 ESG 高息指數有三大國際招牌，一是採取 ROE 的絕對數、相對數篩選持股，ROE 是股神巴菲特最愛用來評斷公司好壞的判準；二是追蹤之指數為紐約交易所集團旗下公司 ICE 編制的指數，是國內目前少數採國際指數公司編制指數的高股息 ETF；三是國內目前少數採國際 ESG 認證公司資料篩選的高股息 ETF。。
美國聯準會（Fed）19 日宣布降息 2 碼，一度引發市場擔憂是否美國經濟將出現硬著陸。江明鴻認為這反而有利此刻投資高股息 ETF，原因是降息後資金將流向風險性資產，首選是會賺錢的公司，ICE 臺灣 ESG 高息指數採 ROE 篩選，選出的成分股都是賺錢能力較好的公司。
00961(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 將於 9 月 25 日至 9 月 27 日募集，預計 10 月 15 日掛牌上市，為台股處於震盪時期，投資人想長期投資的選擇之一。
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