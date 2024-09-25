高息潛力 永續未來 第三代高股息ETF 9/25開始募集

‌



【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金經金融監督管理委員會 (以下簡稱金管會) 核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。本基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上提及之有價證券僅為舉例用，非為有價證券之推介。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。「 ICE 臺灣 ESG 高息指數」係由 ICE 指數股份有限公司編製及計算；惟「富蘭克林華美臺灣 ESG 永續高息 ETF」並非由 ICE 指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且 ICE 指數股份有限公司不就使用「ICE 臺灣 ESG 高息指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸 ICE 指數股份有限公司所有。富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行「富蘭克林華美臺灣 ESG 永續高息 ETF」之行為，自 ICE 指數股份有限公司取得完整之使用授權。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。基金 ESG 資訊可至本公司官網 (https://www.ftft.com.tw/) 或基金資訊觀測站 (https://www.fundclear.com.tw/home) 查詢。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 111 金管投信新字第 006 號

台北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓 電話：(02) 2781-9599 ．傳真：(02) 2781-8299 網址：www.FTFT.com.tw ．諮詢專線：0800-088-899