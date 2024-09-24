投資ETF不只看息收 了解費用規劃 投資事半功倍

鉅亨研報 2024-09-24 16:20

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投資人夢想月月配、雙周配能為自己的帳戶餘額增添小確幸，或是在兼顧息收與價差的狀況下創造更多現金流，為不同的人生階段打造更穩健的後援，而 ETF 就是近年最受歡迎的投資產品之一，尤其是高股息 ETF 更是掀起一波不退熱潮。

然而高股息 ETF 一直被詬病的短處是長期投資報酬率不如市值型 ETF，其實高股息 ETF 可以創造相對穩定的現金流，單看投資人對金流的需求，以及如何配置手頭上的投資預算，再加上近年高股息 ETF 產品在一代接一代的優化下，已更能符合現代人的投資需求，定期定額買進，通常都能有不錯的績效。

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即將於 9/25 開幕的 00961 就是號稱第三代高股息，除了有 ESG 加持，其選股邏輯也回到最純粹以「獲利」的表現及「獲利的成長率」精選出 30 檔持股。其追蹤指數已於 2023 年 3 月 21 日上架，實際長期總報酬率更勝臺灣加權指數、臺灣高股息指數、MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數。

但投資 ETF 不是只看息收就好，把關好這些內扣費用的小細節，更能讓你的投資目標事半功倍。

除了交易手續費、交易稅、內扣費用等，收到利息後還等注意匯費、二代健保費、息收帳戶的存款利率。以二代健保來說，補充保費費率為 2.11%，「單筆」股利超過（含）2 萬元就需繳納此費用，月配息相較季配息和年配息，更能降低遭課二代健保的機率。且月配息機制，更能滿足投資人每月現金流需求，創造被動收入。