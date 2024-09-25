search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

基金

人氣ETF 00961開始申購

鉅亨研報 2024-09-25 14:08

cover image of news article
人氣ETF 00961開始申購

近期尚未開放募集就人氣爆棚的 00961 FT 臺灣永續高息 ETF 於 9/25 終於開放募集，正逢昨晚美股大漲、臺灣加權指數昨天也已站上季線，專家表示 FED 降息使高股息 ETF 的利差放大，再加上 FED 釋出豐沛資金，資金勢必往最有利的地方去，獲利穩定的優質企業將是最大受益者。

00961 選股邏輯重點在於透過股東權益報酬率 ROE 的指標去篩選出有獲利的企業來進行投資，故短中長期報酬率領先大盤跟其他相關指數，除具備高股息 ETF 的股息率之外，更有超過市值型 ETF 的報酬率。網友敲碗表示，00961 可說是全能型 ETF，保底有高股息，往上更有充沛的價格動能，且又具備國際 ESG 以及月配、平準金、低周轉率的設計，網羅市場上所有高股息 ETF 的特點又再加碼超越市值型的報酬率，是最新一代的高階進化版 Pro Max 的高股息 ETF。


文章標籤

趨勢分析00961富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF配息高股息ESG債券新興債公債投資級債Fed降息原油殖利率全球美國美股財報標普500ISM製造業工業生產指數服務業CPI核心消費者物價指數PPIPCE生產者物價指數GDP美元歐元日圓中國日本陸股港股日股台股BOJ能源新興市場PMIEPFR外匯匯率匯市通膨基金聯準會拜登鮑爾葉倫銀行信貸貨幣利率期貨VIXISM非農ECB黃金FOMC

延伸閱讀


Empty