撥亂反正 這檔高股息 回歸息收與成長

鉅亨研報 2024-09-05 13:34

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自從 2023 年高股息因 AI 旋風從原本屬於長期投資的標的瞬間成為成長型標的，也引發各大投信爭相快速產出高息 ETF 產品吸引投資人進場，但是投資高股息 ETF 真的可以讓你月月領息累積財富？錢難賺，ETF 不要亂買。號稱懶人投資、長期定期定額可以看到回報、分散風險、交易簡單等優勢的 ETF 投資商品真的能讓投資人安心躺平？投資人要先了解高股息 ETF 的選股邏輯，如何找到高息標的，才能提高獲得更好報酬成果機會。

選股最重要的指標之一就是股東權益報酬率 (Return on equity, ROE)，ROE 是觀察公司獲利能力最重要的關鍵指標之一，也是許多投資大神喜歡的選股指標，簡單來說 ROE 就是一間公司利用股東資金賺錢的能力，理論上 ROE 表現越高，就代表公司為股東創造的收益越高，而 ROE 長期保持在高位的公司也表示公司的財務相對穩健，賺錢效率高。

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台灣的高股息 ETF 發展目前從第一代以股利率為唯一選股標準，以季配型為主流，到第二代開始加入特定產業、主題、成長、價值、品質等複合選股標準，並以月配息搭配時事趨勢吸引投資人進場，如今經過前兩代的發展與嘗試，第三代高股息去蕪存菁的保留最能影響股利與成長的關鍵指標，延續月配息的模式即將站上舞台。