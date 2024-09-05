揚秦加快多品牌加盟 年底開千坪物流新倉

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-05 11:21

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連鎖餐飲集團揚秦 (2755-TW) 表示，隨著多品牌經營、門市展店腳步，將於桃園市龍潭區成立北區第二物流倉庫，佔地逾 1000 坪，預計年底啟用，而未來透過多品牌加盟系統驅動，營運持續成長無虞。

目前揚秦主力品牌為「麥味登」在台家數 875 家、「炸雞大獅」海內外家數達 115 家，揚秦總經理林麗玲表示，今年各品牌展店數將不會低於去年，朝千店里程碑邁進。

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而揚秦自創火鍋品牌「涮金鍋」目前有 2 家，第三家門市位在楊梅區，而占地 140 坪的中山北店也將於本月 20 日開幕。

另外，「REAL 真 ‧CAFÉ‧BREAD」店數 5 家，第四季預計再開 1 家，正轉型為歐式烘焙料理咖啡館。

為因應未來營運所需，揚秦將於桃園市龍潭區成立北區第二物流倉庫，佔地逾 1000 坪，以擴增商品儲運和配送效率，預計年底前啟用。

麥味登今年推出新店觀，餐點設計以健康取向，並與專業營養師合作，強化品牌的市場區隔，同時，全面導入雨林聯盟認證的阿拉比卡咖啡豆與錫蘭紅茶，為連鎖加盟早午餐產業首見。

在數位應用方面，林麗玲表示，麥味登 APP 會員人數已突破 60 萬人，消費者透過 APP、桌邊掃碼和外送平台等數位點餐服務占比成長快速，數位轉型的成效明顯。

而炸雞大獅挾清真認證與台式口味的優勢，在穆斯林人口眾多的東協國家發展快速，目前發展重心在加強印尼、馬來西亞區域展店，而上半年新簽訂加盟代理授權的新加坡、印尼萬隆區也將於 10 月開設首家門市。