統一電商及物流配送需求將大幅 與日本雅瑪多集團合作將更密切

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-05 15:38

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統一企業 (1216-TW) 近年在台灣大舉投資逾 500 億元在建之北、中、南 大型物流園區，加上統一超 (2912-TW) 也進行投資物流中心，將對運輸品質的依賴更加吃重；同時，統一集團將大舉投資 Yahoo 台灣電子商務業務預計高達 1 億美元，在市場需求下，這也使統一原與日本雅瑪多集團的雙方合作更加密切。

統一今年 7 月取得公平會通過與香港商雅虎資訊股份有限公司結合案，並預計在今年稍晚完成與 Yahoo 合資，統一在已投資 Yahoo 台灣電子商務業務 2,500 萬美元可轉換公司債的基礎上，雙方進一步深化合作。統一集團和 Yahoo 將分別持有 Yahoo 台灣電子商務業務 80% 與 20% 股權，統一集團並取得合資公司營運主導權，整體交易包含後續營運投資的總金額為 1 億美元。

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1999 年統一與日本雅瑪多運輸股份有限公司株式會社簽訂技術合約，將「宅急便」服務引進在地市場，2000 年 10 月 6 日統一速達正式成立，日本雅瑪多控股持有統一速達 10% 的股權。統一速達持續朝提升宅配物流服務價值方面努力，現已擴展為物流、金流、商流、資訊流等全方位的服務，而集團也當最強的靠山，在全台打造物流版圖，五大物流園區動工後，未來陸續完工啟動後，將大幅增加統一企業集團在物流業的競爭力可望再上一層樓。

日本雅瑪多集團創立於 1919 年，一直以來為滿足時代最前端的需求而不斷創新，其中包括日本最早的路線物流業務以及「宅急便」。 「宅急便」從最初的個人之間的包裹服務開始，目前擴展到調貨、郵購和企業對企業的包裹。

日本雅瑪多集團全國擁有約 4000 個物流基地、約 5 萬 7000 輛車及約 18 萬名員工，其中包括 5 萬名最後一哩路的配送人員，透過建立覆蓋日本全國的細緻周到而靈活的物流網絡，致力於解決客戶和社會的問題。