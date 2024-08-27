鮑爾唱鴿 00961 ROE概念進化版 歷經多空淬鍊更凸顯報酬

鉅亨研報 2024-08-27 09:44

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聯準會（Fed）主席鮑爾在 Jackson Hole 全球央行會議唱「鴿」，釋出降息訊號，預估最快 9 月啟動降息循環，高息股 ETF 將成為市場關注焦點及資金停泊港口。此時，挑選一檔真正能抗降息的進化版高股息 ETF 成為投資人最重要課題。

聯準會主席鮑爾在 Jackson Hole 會議對何時降息給出最清晰指引，表示貨幣政策調整的時間已經到了（time has come），並對 9 月降息碼數保持開放心態，另外鮑爾未特別提及聯邦資金利率終點在哪裡，反而表示聯準會有巨大空間（ample room）去因應風險。聯準會發出降息訊號對台股有兩大意義，一是降息有利降低美國企業運營成本，對台廠供應鏈亦為利多，二是美國若持續降息，長遠勢將牽動亞洲國家的貨幣政策，除通膨問題嚴重國家外，都可能跟進降息腳步，聰明投資人應該更重視資產配置的抗降息能力。

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經濟不確定風險多 投資要精選標的

另一方面，從主計總處公布的我國經濟成長率預測值來看，台股投資人應該更留意企業獲利能力。據主計總處甫於 8 月 16 日公布資料，我國第 2 季經濟成長率 saar（經季節調整之季成長率）為 1.16％，年成長為 5.06％，但因人工智慧（AI）等資訊科技發展進程、美國總統大選、中東地緣政治、各主要國家利率政策、主要經濟體貿易保護措施的後續發展等不確定因素多，預測今年經濟成長率為 3.9%，較今年 5 月預測值 3.94%，下修 0.04 個百分點，而 2025 年經濟成長預測為 3.26%，低於今年的預測值，意味未來投資要更精選標的。

值此局勢變動之際，投資人想要抗降息，又要投資標的有成長動能，高股息概念股成為最佳選擇。法人認為，篩選個股獲利成長動能，股東權益報酬率（ROE）是最重要指標之一，當 ROE 大於 0 代表企業有獲利，有獲利可發放股息或是再投資讓公司持續茁壯，且因為公司有獲利，將支持其除息後填息機率更高，填息時間也將縮短；反之，若企業如果無獲利卻發出高股息，在缺乏基本面支撐下，股價不易填息，極可能讓投資人賺了股息，卻賠了價差；再進一步看，ROE 的成長率若持續正成長，代表該企業替股東賺錢能力持續上升，股東可期待後續股息配發愈來愈豐厚。

ROE 精準選股 00961 報酬率表現更突出

對沒時間自己挑選個股，或只有一套資金又不想單押一檔個股以致風險太過集中的投資人來說，透過高股息 ETF 可以簡單分散投資風險。00961 即是以 ROE 做為篩選機制的高股息進化版 ETF，其追蹤指數「ICE 臺灣 ESG 高息指數」，一年持股換檔兩次，兩次都以 ROE 概念篩選成分股。

首先是５月時，針對上市櫃公司已公布的最新股利資訊，依照股利率納入高息股，並針對 ROE 正成長股加大權重，拚高息高填息；第二次是在 11 月，針對季 ROE 加權成長率排序，超前部署具有高息與價格成長潛力的黑馬股，透過挑選有獲利潛力的企業，並以 ROE 成長進行加碼，捕捉台股每年年底到翌年年初的波段漲升行情。