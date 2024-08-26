富達：降息是短效強心針 非投資等級債利差已過度緊縮宜中期審慎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-26 19:50

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上週五的全球央行年會釋出強烈降息訊號，讓市場預期 9 月降息機率推升到達 100%，富達投信今 (26) 日表示，即使短期美國經濟表現強韌，但中期可能放緩，因此對美國公債採加碼態度，投資等級債方面則因評價面因素相對看好歐洲投資等級債，惟非投資等級債利差已過度緊縮，故保持審慎。

上週五於美國傑克森洞 (Jackson Hole) 舉行全球央行年會，聯準會主席鮑威爾於談話中釋出強烈降息訊號，認為「調整政策時機已到」，而最新發佈的聯準會 7 月會議記錄中，大多數官員認為目前美國勞動市場風險偏向下行，且有部分與會者認為 9 月降息合適，強化市場預期聯準會於 9 月降息機率達 100%，美國十年期公債殖利率滑落至 3.80%，全球股債齊揚。

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經濟焦點：美國、歐元區及日本服務業 PMI 表現強勁，製造業仍疲弱

8 月美國製造業 PMI 為 48 落於榮枯線以下，其中製造業產出下滑至過去 14 個月以來低點，新訂單同樣出現下滑，而未完成存貨則連續 3 個月上揚，反映美國製造業需求緩和跡象。日本製造業 PMI 小幅上升至 49.5，主要貢獻來源為勞動力和產出提高，但值得注意的是，製造業成本顯著提升並未反映到商品售價，暗示日本製造業毛利有被壓縮的可能。另一方面，歐元區製造業 PMI 再降至過去 8 個月低點 45.6，持續處在緊縮區間。

8 月美國、歐元區及日本服務業 PMI 皆持續攀升，顯示服務業表現仍相對強勁，連帶提振整體綜合 PMI 表現。惟服務性成本方面 (如: 薪資)，美國和日本皆呈現上揚，雖有助於日本通膨溫和成長，但對美國通膨降溫有負面影響，歐元區薪資成長增速則下滑至 40 個月低點。

市場焦點：聯準會會議紀錄和鮑威爾全球央行年會演說強化 9 月降息可能

繼 7 月聯準會維持基準利率於 5.25%~5.5% 不變，以及主席鮑威爾暗示 9 月降息後，上週公佈的會議紀錄顯示，多位與會者認為假若經濟數據如預期，9 月降息是合適的，有些與會者則表示隨著通膨降低、失業率上升，7 月應降息 1 碼。勞動市場方面，大多數與會者提及目前風險偏向勞動市場而非通膨，且有部分與會者認為勞動市場持續寬鬆將導向嚴重惡化。

上週全球央行年會中，鮑威爾對於美國通膨朝 2% 的目標已更有信心，且提及勞動市場已不如過去緊俏，但不樂見再進一步降溫，因此認為調整政策的時機已到。目前期貨市場押注 9 月降息機率達 100%，全年降息幅度 4~5 碼。富達國際宏觀與戰略資產團隊認為，隨著暫時性因素緩解，預估 8 月失業率小幅回落至 4.1~4.2%，因此認為 9 月可能降息 1 碼；整體而言，勞動市場雖將進一步寬鬆，但沒有看到裁員速度增快，且經濟未有顯著衰退，未來數月軟著陸仍是基本情境。

8 月固定收益觀點

投資等級債: 儘管富達團隊對全球投資等級債報酬機會樂觀，但初級市場活動顯示未來利差可能出現擴大，該團隊認為投資等級債維持良好品質，應可預防利差極端擴大的情形。以評價面來說，歐洲投資等級債仍是首選，尤其主順位金融債和公用事業。