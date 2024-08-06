【一分鐘看圖論市】風險性資產修正，眾人恐懼時應更加冷靜
鉅亨研報 2024-08-06 10:56
美國降息倒數
就業與通膨達到更好平衡，9 月降息可期
聯準會 7 月 FOMC 會議第八度維持利率在 5.25%~5.5% 不變，但暗示 9 月降息可能性已高。會後聲明顯示，聯準會認為就業與通膨兩方面風險已趨於平衡，照目前進度來看降息日期已不遠。7 月非農就業數據疲弱，引發經濟加速降溫擔憂，近一步推高未來降息幅度。
薩姆法則有影無？
就業數據偏弱，但未必暗示衰退
美國 7 月就業報告雖整體偏弱，但仍是正增長，而且相較於歷史數據來看並沒到達過往經濟衰退水準。大幅低於預期的非農就業報告觸發薩姆規則這個經濟衰退指標，但根據過去歷史經驗來看，薩姆規則僅有約 30% 的準確度，單一指標仍無法預測衰退是否將至。
美日貨幣政策同時轉折，日圓急升
7/31 日銀宣布再次升息，政策利率從原本 0%-0.1% 區間上調到約 0.25%。我們認為日銀態度始終是希望避免日圓匯率單方向大幅波動，再次升息是為避免市場預期撲空、日圓再度回貶；但同時也不希望升息幅度過大對日本經濟造成衝擊，依舊保持謹慎態度，將漸進式實現貨幣政策正常化。
不過日圓同時受到美國貨幣政策所牽動，隨著聯準會釋出 9 月降息訊號使日圓匯率再次急升，不到 1 個月內日圓已升值超過 10%，短線升值幅度過大，預估日本官方將密切留意日圓走勢。
AI 美好的過去漸行漸遠?
長期投資 AI 科技巨頭仍然是個好策略
近期全球科技股的修正，來自於市場質疑 AI 成長性開始放緩，但從最新一季財報結果來看，北美四大 CSP 業者營收穩定成長，其中 AI 相關營收更是以將近 20% 的高速成長，而非市場所認為的放緩。
Meta 上季廣告營收大幅成長 19%，執行長祖克柏指出：「AI 幫助了大幅提高廣告收入」，顯示 AI 投資已開始成功變現，可為公司帶來新的營收成長動能。
除此之外，四大 CSP 業者也持續加大 AI 方面的投資力度，從主要的供應鏈夥伴財報來看，資本支出的提升也已反映在大幅提升的營收表現上。
當然現階段市場對於 AI 的期待是非常高的，接下來每一次財報狀況也會用放大鏡來檢視，對於科技股短線的股價走勢影響難以預測，但長期只要 AI 投資的腳步不停止，任何不理性的修正都是在為未來的跌深反彈及長多走勢做好準備。
全球金融市場重點回顧 (7/27~8/2)
【成熟市場】
- 日本央行會議縮減購債幅度小於預期，但保留未來升息展望
- 7/31 日本央行升息 15 基點 (上限至 0.25%)，採取升息措施，是為避免市場預期撲空、日圓匯率單方向大幅波動，但同時也不希望升息幅度過大對日本經濟造成衝擊。日銀總裁植田表示，如果經濟和物價走勢符合預期，將繼續升息，0.5% 不是升息終點，顯示日銀保持謹慎態度，將漸進式實現貨幣政策正常化，市場推測今年底前剩 3 次會議將再有 1 次升息。購債計畫則以可預測方式減少，每季逐步調整，目標於 2026 年第一季降至每月 3 兆，是當前規模的一半。
- 英國啟動降息
- 英國央行政策會議後決議降息 1 碼，基準利率由 16 年來的新高 5.25% 調降至 5.0%，為 2020 年 3 月來首度降息。央行總裁貝里雖然支持降息，但在放鬆貨幣政策方面謹慎行事，外界預測下個月不會再降息。
- 美國製造業數據持續放緩，顯示商品生產端通膨可望明顯降溫
- 美國 7 月 ISM 製造業指數連四降至 46.8 創 8 個月新低，也是連續第四個月下滑且低於 50 榮枯線，原因是受到新訂單指數銳減影響。7 月 Markit 製造業 PMI 終值報 49.6，為 2023 年 12 月以來首次陷入萎縮區間。
- 美國 7 月非農就業數據疲軟，引發經濟衰退擔憂
- 7 月新增非農就業人數降至 11.4 萬人，創 3 年半新低，低於經濟學家預期，前值自 20.6 萬人大幅下修至 17.9 萬人，且失業率升至近 3 年新高，觸發被視為經濟衰退的「薩姆規則」(Sahm Rule)，市場開始押注 9 月一次降息兩碼的可能性，並預估今年降息幅度可能來到 5 碼。
【新興市場】
- 哈瑪斯領導遇襲，中東局勢後續動向值得留意
- 黎巴嫩真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾、哈瑪斯政治領袖哈尼雅遇襲身亡後，伊朗有可能全面報復以色列，中東局勢升溫，後續動向值得留意。
【債匯金市】
- 日本央行升息疊加美國 9 月降息期望升高，日圓兌美元狂升，收 146.53 價位
- 有鑒於經濟條件允許，日本央行決議升息，即使和全球其他主要央行相比，日本央行利率仍處於低水平，但已是日本 2008 年 12 月以來最高水準。同時受到美國貨幣政策所牽動，聯準會釋出 9 月降息訊號促使日圓匯率兌美元強勢走升。
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