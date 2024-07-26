景氣亮紅燈=投資亮紅燈？ 專家：「景氣高原期」趁早投資還有肉，選這類型勝率高達8成
鉅亨研報 2024-08-02 09:51
日銀 7/31 意外升息至 0.25%，重回 16 年前水準，加上市場關注 FOMC、美科技股財報與大選相關訊息，美日股市近期陷入震盪修正，連帶台股也回檔整理，先前強勢的電子股也處於下跌走勢，短線震盪可能持續。近期國發會在 7 月 29 日公布最新之景氣對策燈號更亮出近期首顆紅燈，不少投資人擔憂經濟是否過熱、連帶影響台股投資？究竟該立刻獲利了結、抑或仍可續抱或加碼？
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，除非有全球性重大利空或外部事件，過往經驗顯示在景氣燈號亮紅燈後，經濟或股市不至於立刻反轉向下，往往有機會維持「景氣高原期」一段時間後再逐步放緩，尤其股市後續走勢取決於股價動能與基本面，因此目前景氣又熱到亮紅燈，投資人無須過度緊張，不妨「讓子彈飛一會」，但須留意手中持股在景氣由熱降溫時是否兼具正向的「股價動能」與「基本面」。
張繼文進一步分析指出，統計前一次台灣景氣對策信號亮紅燈發生在 2021 年 2 月，並一路持續至約 2021 年底，倘若在景氣首次亮紅燈時進場台股並持有 3 個月、6 個月及一年，以加權指數而言表現分別達 7.2%、12.11% 與 13.70%，仍具相當表現空間；若就高股息型如臺灣高股息指數，於上述投資條件的表現分別為 9.29%、4.64% 與 11.21%，表現與大盤互有領先；但若選擇以「動能」與「高息」雙指標篩選的「強勢高息股」，例如臺灣趨勢動能高股息指數，相同投資條件之表現則分別為 7.81%、15.08% 與 27.82%，整體來說潛力更佳，且即使將之後續亮紅燈之進場表現納入統計，臺灣趨勢動能高股息指數無論持有 3 個月、6 個月與 1 年之平均表現仍可達 4.86% 至 8.64% 不等，正報酬機率高達 80% 至 90%，遠勝過加權指數的 - 6.4% 至 2.59%、正報酬機率僅約 30 至 70%，以及臺灣高股息指數的 - 8.24% 至 0.72%、正報酬機率僅約 20% 至 60% 之平均表現，無論投資潛力或勝率都更穩健。
例如近期 00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 其追蹤指數同時考量「動能指標」(即最新股價相對過去一年股價相對強勢) 與「股利指標」(5 月看當前股利率、11 月則考量未來每股盈餘 * 3 年平均發放率)，即便面對景氣可能放緩，該選股邏輯可望網羅兼具正向「股價動能」且具獲利基本面、能持續配得出高息之優質公司，因此在前次景氣燈號亮紅燈期間，表現較一般大盤與高股息股票更為勝出且抗跌低波動，在受益人數方面，00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 受益人數突破 2.5 萬人 (資料來源：集保結算所，資料日期：截至 2024/7/26)。
00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人林怡君進補充說明，儘管近期受到消息影響讓加權指數 7 月以來區間震盪，目前整體基本面的展望沒有改變，台股上市櫃企業的獲利在今明兩年仍會以雙位數步調邁進，但在電子強漲過後，類股輪動情況將趨明顯，不妨留意電子類股以外的表現機會。00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 成分股是當今高股息 ETF 中極少數成分股過半集中在台股市值 150~300 大這個區段的類型，以產業分布的歸納結果來看，電子類股仍佔大宗、但比重下降，而在非電子類股具備「強勢高息股」潛力的比重明顯增加，例如：金融保險、航運、水泥鋼鐵與貿易百貨等，因此，00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 跟其他高股息 ETF 持股重疊度也是最低的，對於滿手電子股或一般高息股 ETF 的投資人，00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 將會是景氣進入高原期，網羅多方機會並提升動能勝率的首選，用定期定額搭配追求「息利雙收」策略的 ETF 工具，將有助於提高投資效率與成果。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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