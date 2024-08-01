18趴再現？理財專家：終於等到這檔年度真高息大配秀

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 16:12

每年投資人最關注的富邦特選高股息 30(00900-TW)本月配息金額終於出爐，根據富邦投信第一次配息期前公告，該 ETF 將於 8 月 16 日除息，投資人最晚只要在 8 月 15 日前持有或買進，皆可參與本次配息，預估每單位將配息 0.719 元，投資 1 張只要不到 1 萬 6 千元，就可以領到 $719 的大紅包。以 8/1 收盤價預估，年化配息率高達約 18%，不僅大幅優於市面大多數熱門高股息 ETF，更高於去年大配秀檔期狀況，符合投資人對 8 月「大配」的期待。有軍公教背景的資深投資人笑稱，雖然 18 趴已經回不去了，現在靠自己投資 (00900-TW) 也有 18 趴可領！

市場投資達人觀察，00900 七月份剛換股，不僅納入 28 檔尚未除息的成分股增加股利所得，在類股方面，則將部分漲多的電子股轉為傳產高殖利率股與近期表現強勢的金融類股，有利於基金後續面對台股高檔行情、類股輪動速度加快的格局。當前台股難得回檔，投資人務必把握。也因為剛換股，(00900-TW)在 2024 年的除息參與率至少能超過 193%(58/30)，與一年只調整一次持股的高股息 ETF 相比，足足可多領一倍的股利收入，預計 (00900-TW) 未來能持續保持在高股息 ETF 股利率的前段班。

此外，眾所周知，(00900-TW)強勢且與其他高股息最不同的關鍵，在於其所追蹤的特選臺灣高股息 30 指數的編制邏輯，能夠即時的卡位尚未配發股利的高殖利率成分股，並及早刪除殖利率表現不如過往的成分股，得有效避免後續遭受一連串高股息 ETF 接替刪除成分股的連鎖效應而拉低績效。除了趁目前台股回檔加碼外，建議投資人可考慮定期定額來面對高檔行情，回測今年以來，投資在任何時間點進場 (00900-TW) 並持有一個月的勝率超過 8 成，持有超過一季的勝率更是達到百分之百，惟過去不代表未來，只要是符合投資人自身風險屬性，並能長期享受財富複利，都不失為好方法。