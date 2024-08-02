債息天花板在這！富邦00741B首次啟動月配息 年化配息高達8.5%

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 12:15

債券 ETF 配息旺季到，各家投信旗下 ETF 陸續公告配息資訊，令市場格外關注，根據富邦投信第一次配息期前公告，首度改為月配的富邦全球投等債 (00740B-TW) 及富邦全球非投等債 (00741B-TW) 將於 8 月 16 日除息，投資人最晚只要在 8 月 15 日前持有或買進，皆可參與本次配息，其中 00741B 預估每單位將配息 0.281 元、00740B 預估每單位將配息 0.189 元，也就是說以 8/1 收盤價預估，00741B 年化配息率高達約 8.5%，由於非投等債將受惠於降息及違約率顯著改善，理財專家推薦，此時投資人可改存「非投等債」，不僅能獲取更高債息，還有賺資本利得的機會，可謂一舉兩得。觀察 (00741B-TW) 在配息公告出爐後即吸引投資人追捧，今日 (8/2) 交易量大增，開盤後成交量即已大幅超越近 5 日均量。

最近因凱米颱風攪局三次改變行程的歌詩達郵輪公司「輪莎倫娜號」，由於爆發旅客抗議，郵輪之旅聲量熱度再起。7/30 高雄港再度迎來雙郵輪，除了挪威郵輪「奮進號」為台灣旅客提供日本遊輪之旅以外，尚有「世界號」號稱百名「郭台銘級」旅客停靠，可謂是空前盛況。目前世界三大郵輪公司分別為嘉年華遊輪 (市佔 45%)、皇家郵輪(市佔 25%) 及挪威郵輪 (市佔 10%)，三家市佔合計約 80%，隨著消費者越來越著重在體驗與服務，對於海上旅遊需求旺盛。檢視(00741B-TW) 持有成分債中就持有這三大郵輪公司所發行的公司債，預計可望受惠這波海上度假需求行情，近期同時又受惠降息預期升溫，檢視今年度截至 7 月底之債券 ETF 市價含息報酬率，非投等債類型 ETF 績效獨占鰲頭，其中 (00741B-TW) 漲幅逾 10% 居冠。

檢視市場上債息最高的富邦全球非投等債 (00741BTW-)ETF，具備高殖利率與財務體質穩健的優勢，無論是短、中及長期績效表現相對穩健，排名皆位居同類型基金前 1/4 區間，是資產配置中不可或缺的重要衛星配置。在目前股市來到史上高點，債市仍處於歷史相對低點下，可將部分資金配置到債市，小資族亦可透過定期定額卡位。